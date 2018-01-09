上海台商茶聚 稱2017我們要感謝蔡英文

總統蔡英文。（資料照，范揚光攝）

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中時電子報

2016年民眾期待新氣象，讓參選總統的民進黨蔡英文以689萬票，大勝國民黨的381萬票。而蔡英文執政以來，已過1年多，回顧2017年，幾位台商上海茶聚時，一位從事AT產業的台商邱先生，語出驚人稱「2017年，我們倒要感謝蔡英文」，因為蔡英文當局的瞎折騰，暴政、亂政、無能和冷漠給我們上了生動的一課，並稱蔡英文是好老師，讓台灣民眾認請了「國民黨不倒，台灣不會好」的騙局。

根據《中國台灣網》報導，茶聚中，剛從台灣回來的台商李先生表示，台灣百業蕭條，民不聊生，民眾對民進黨施政怨聲載道，換賴神也無濟於事，擔憂台灣前途。而長期從事服裝行業的台商黃先生痛苦稱「2017年台灣是不堪回首的一年」大陸台灣冰火兩重天，幸虧企業在陸投資早，直指「台灣的糟糕都是人禍」。

從事AT產業的台商邱先生則認為「2017年，我們倒要感謝蔡英文」，他認為過去一年，蔡英文讓我們認清了，蔡嘴上講我是最善於與民眾溝通的人，是怎樣用暴力手段鎮壓抗陳團體和群眾的謊言，也認清蔡英文明說沒搞「台獨」，暗地裡去中國化，讓下一代年輕人忘記祖先文化來源的伎倆。蔡英文是好老師，讓我們懂得很多，難道不應該「感謝她嗎？」

2017年台灣要感謝蔡英文。因為蔡英文所作所為使讓台人冷靜和清醒，認清蔡英文「經濟發展無能、環境改善無方、轉型正義無績、生活質量無好」的政績，2018年的選舉民眾要深思。

(中時電子報)

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