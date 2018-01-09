兩韓展開會談 聚焦平壤參奧、改善關係

2018年01月09日 08:24 中時電子報 楊幼蘭 、中時電子報/ 李宥綸 、中時電子報/

南北韓時隔兩年之後重新恢復對話！南韓板門店稍早畫面

兩韓代表團9日在板門店「和平之家」展開超過兩年來的首次對話。（美聯社）

就在北韓因核試與試射飛彈，和美國僵持不下，令朝鮮半島充滿火藥味之際，韓美推遲聯合軍演，而平壤也表示，願意接受首爾提議，進行超過兩年來的第一次會談，使緊張頓時出現緩和的跡象。

兩韓已在台北時間今天上午9點在板門店韓國一側的「和平之家」舉行會談，由韓國統一部長官趙明均率先發言，而北韓祖國和平統一委員會委員長李善權也表示，他們將以嚴肅誠懇的態度進行討論，會談將順利進行。雙方可望討論北韓參加平昌冬奧會，以及改善兩韓關係事宜。

據韓聯社報導，趙明均上午6時30分率團的5名韓方代表從首爾市三清洞南北會談本部出發，前往板門店「和平之家」會談場所。而李善權率團的5名代表則於上午8點30分越過軍事分界線，步行抵達「和平之家」出席會談。

韓國統一部長官趙明均率領代表團，前往板門店參加兩韓9日會談，圖為韓國士兵向車隊行禮致敬的畫面。（美聯社）

南韓ARIRANG NEWS會談直播

韓國統一部相關人士表示，兩韓代表團將於上午9點舉行全體會議，會談結束時間未定。而韓方預測，雙方將先討論北韓參加平昌奧運會的相關事宜。因此，兩韓體育代表團能否在平昌冬奧會開幕式上共同入場，備受關注。兩韓在2000年雪梨奧運會至2007年長春亞洲冬季運動會期間，前後共9次國際大賽上共同入場，而這次也可望共同入場。

此外，北韓選手進入韓國的路徑也備受矚目。據悉，韓國政府希望北韓代表團由陸路入境，但雙方並沒有這種先例。北韓還可能提議，同時派遣啦啦隊或藝術團等代表團訪韓，屆時北韓代表團團長人選也將成為關注焦點。

有消息稱，韓國正在考慮為北韓代表團提供住處與交通工具。不過，有人認為，這有違對北韓的制裁決議，統一部相關人士表示，有必要妥善處理，以防發生違反制裁北韓決議的情況。

另一方面，雙方預料也將討論改善關係事宜，尤其是去年7月韓方提出，舉行軍事會談，以討論因應偶發性衝突，還有舉行紅十字會會談，以討論離散家屬團聚等事宜。不過，預料北韓可能會繼續要求韓國，停止韓美聯合軍演，以及在韓國部署美國戰略武器等。另外，平壤方面還可能提到重啟金剛山旅遊項目，以及開城工業園區等問題。然而，韓方可能會堅持，北韓核問題若不解決，就不會推進大規模兩韓經濟合作的立場。此外，首爾還可能會提到北韓核問題。

據悉，首爾打算在這次會談上就北韓參奧，以及改善兩韓關係制定大框架，日後由各部門繼續推動後續會談。

(中時電子報)