藍營打空汙戰 林佳龍危機拚轉機

空汙成為台中市長選舉熱門議題，也是市長林佳龍拚連任的重要考驗。（盧金足攝）

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中時

空汙問題再度點燃戰火！面對藍委頻頻炮轟空汙，台中市長林佳龍也不客氣的回擊「市府歡迎『過去在睡覺』的立委，因選舉加入防治空汙行列！」空汙被認為恐成綠營選戰罩門，但龍團隊因應之道漸奏效，年底選舉如有具體改善績效，危機反而化為轉機，林佳龍仍然站在上風處。

空汙影響民眾生活，成為市民關切的公共議題，國民黨宣布參選台中市長的選將，主打空汙冀在選戰中趁勢而起，但林佳龍團隊早已有防範，陸續以數字會說話推出改善成績，空氣品質改善解除民眾的「霾」怨，空汙在選舉攻防戰中，是否熱度會持續到年底有待觀察。

空氣品質是否有改善，藍綠意見分歧，但選舉最後仍要回歸基本面，逐一檢視建設政績的成果，檢驗林佳龍提出的政見是否兌現，如果選戰侷限在空汙議題，反而自陷空汙泥沼，應讓選民看到更多宏觀的建設議題及未來願景。

台中市的選民理性，只靠空汙想扳倒林佳龍，仍有其難度，且年底台中捷運綠線將試運轉，林佳龍看好高架化的捷運很像移動城堡，捷運每一站進出時，看到台中地景地貌是另一種風貌與景色，打造成猶如互動式博物館及美術館，交通動線人潮也為選票加分。

重大建設加持要讓民眾有感，林佳龍亟需突破十面「霾」伏，空品若漸入佳境，加上11月2018台中世界花博盛會登場，營造口碑及吸睛度，林佳龍主打的政績牌變成選舉主軸，藍營想讓台中綠地變藍天，還有一番挑戰。

(中時)

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