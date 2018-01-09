南北韓板門店會談 雙方派出高手過招

2018年01月09日 08:45 中時電子報 李靖棠 、中時電子報/ 李宥綸 、中時電子報/

南北韓睽違多年再次於板門店會談，南韓統一部長趙明均（圖右）與北韓首席代表李善權（圖左）。（圖/美聯社）

據韓聯社（Yonhap News）報導，外界眾所矚目的南北韓會談，將於台北時間今日早上9點，在北緯38度線的非軍事區內（TMZ）舉行。雙方於昨日正式宣布首席代表，南韓由統一部部長趙明均（Cho Myoung-gyon）出馬、而北韓則由祖國和平統一委員會委員長李善權出席，雙方各自派出自身最了解對方的高手，將在今日前往板門店非軍事區（TMZ）內「和平之家」，進行睽違多年的和平會談。

南韓現任統一部長趙明均，將率團於今日上午與北韓進行會談。（圖/美聯社）

Inter-Korean high-level talks to focus on N. Korea's participation - 2018.01.08

趙李兩人皆是老資歷的談判高手，早在過去金大中與盧武炫政府時期，趙明均就曾參與金剛山觀光和南北韓經濟合作交流的談判，更是開城工業區的事業支援團團長。2007年盧武炫前總統與北韓前領導人金正日進行會談之際，趙明均也以總統安保政策秘書官的身分，陪同總統一同前往談判，是近年與北韓交手最多的高手之一。

Live: The ROK and DPRK will hold their first formal dialogue in over two years. Join us at Unification Bridge https://t.co/C2QNNuYTnm — CGTN (@CGTNOfficial) 2018年1月9日

南韓代表團前往板門店準備今日重要的會談。（圖/美聯社）

至於北韓這邊，率團出席的李善權，則在金正恩上台後一路高升，從三年前軍事會談時，作為鷹派代表、原統戰部長金永哲副手出席的他，於去年被提拔為祖國和平統一委員會委員長，專責對南韓進行統戰事務，被視為北韓官方的「南方通」。和趙明均一樣，李善權也曾參與2006年兩韓軍事會談和2013年對於開城工業區現狀的談判，如今再度聚首，也讓外界好奇這兩位談判老手之間，又將會碰出怎樣的火花？

(中時電子報)