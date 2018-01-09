「不偷拍會凍袜條」 男大生偷拍女裙底被逮坦承有病

2018年01月09日 09:27 中時電子報 孫曜樟

仍在大學就讀的李姓男子日前至百貨公司逛街，見兩名穿著短裙女生便一路尾隨，當兩女搭手扶電梯上樓時，竟拿出手機偷拍裙底風光，遭偷拍女子友人發現李男鬼祟舉止，立即將他抓住並叫來樓管報警，警方將李男帶回在手機內找到被害女子照片，他坦承自己有病「不偷拍會凍袜條」，警訊後將他依妨害秘密罪移送法辦。

李姓男仍在某大學就讀，疑因課業壓力大，先前就曾因在女性生活用品館內，偷拍女子裙底風光遭送辦，官司仍在訴訟中，據自由時報報導，李男日前到台南一處百貨公司閒逛時，見到兩名穿著短裙女子後，就一路尾隨在後，甚至連兩人至女鞋櫃位旁蹲著試穿鞋子，都跟在一旁。

隨後兩女搭電扶梯止樓，李男立即跟上並伸出手機偷拍其中一名女子裙底風光。遭偷拍女子旁的友人，覺得有人太靠近身後不太對勁，遂回頭往後查看，竟發現他正拿手機對著友人臀部，她立即喝斥李男「你在偷拍嗎」，李男雖一再否認，但2女不讓他離去，要求查驗手機並請樓管服務人員協助詢問，因見李男神情不安明顯心虛，於是立即報警。

警方將李男帶回發現，發現其手機內有被害女子的裙子照片，李男坦承對女子偷拍，還說自己有病；就是會忍不住想偷拍女生，警方除將他依妨害秘密罪移送法辦外；並要他尋求心理醫師治療與服藥。

(中時電子報)