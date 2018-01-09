「不偷拍會凍袜條」 男大生偷拍女裙底被逮坦承有病

李姓男大生百貨公司偷拍短裙女裙底春光，被逮坦承有病不偷拍會凍袜條。(示意圖與本案無關/本報資料照)

友善列印
中時電子報

仍在大學就讀的李姓男子日前至百貨公司逛街，見兩名穿著短裙女生便一路尾隨，當兩女搭手扶電梯上樓時，竟拿出手機偷拍裙底風光，遭偷拍女子友人發現李男鬼祟舉止，立即將他抓住並叫來樓管報警，警方將李男帶回在手機內找到被害女子照片，他坦承自己有病「不偷拍會凍袜條」，警訊後將他依妨害秘密罪移送法辦。

李姓男仍在某大學就讀，疑因課業壓力大，先前就曾因在女性生活用品館內，偷拍女子裙底風光遭送辦，官司仍在訴訟中，據自由時報報導，李男日前到台南一處百貨公司閒逛時，見到兩名穿著短裙女子後，就一路尾隨在後，甚至連兩人至女鞋櫃位旁蹲著試穿鞋子，都跟在一旁。

隨後兩女搭電扶梯止樓，李男立即跟上並伸出手機偷拍其中一名女子裙底風光。遭偷拍女子旁的友人，覺得有人太靠近身後不太對勁，遂回頭往後查看，竟發現他正拿手機對著友人臀部，她立即喝斥李男「你在偷拍嗎」，李男雖一再否認，但2女不讓他離去，要求查驗手機並請樓管服務人員協助詢問，因見李男神情不安明顯心虛，於是立即報警。

警方將李男帶回發現，發現其手機內有被害女子的裙子照片，李男坦承對女子偷拍，還說自己有病；就是會忍不住想偷拍女生，警方除將他依妨害秘密罪移送法辦外；並要他尋求心理醫師治療與服藥。

(中時電子報)

抗議行政院勞基法修惡 勞團15人… 躲酒測異想天開催吐 自討苦吃仍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。