日媒：金正恩胞妹可能出席平昌冬奧

2018年01月09日 10:23 中時 黃菁菁

北韓將派代表團出席平昌冬季奧運會的開幕典禮。《朝日新聞》報導，北韓勞動黨委員長金正恩的胞妹、勞動黨政治局候補委員金與正（kim yo jon）或許也會隨團訪問南韓。

報導指出，2月9日舉行的平昌冬季奧運會開幕典禮會有哪些國家的領袖出席，已成為關注的焦點。奧運相關消息人士透露，法國總統馬克宏、美國副總統彭斯等人可能出席。還有人推測，金正恩的胞妹金與正也可能出席。

南韓外交部長康京和去年底表示，有43國領袖級代表表示有意願出席平昌奧運會的開幕典禮，其中已確認會出席的有15位。相關消息人士指出，美、法等國仍在考慮派領袖級人物出席。

另一方面，金正恩表明準備派北韓代表團參加平昌奧運會之後，北韓代表團成員中的高官姓名已引起關注。南韓媒體指出，金與正擔任黨宣傳副部長，故訪韓的可能性很高，曾出席2014年仁川亞運的勞動黨副委員長崔龍海也是可能出席的人選。

南韓舉辦完平昌奧運會之後，接下來由日本舉辦2020年東京夏季奧運會，中國舉辦2022年北京冬季奧運會，所以南韓此次也邀請了日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平出席。

但是日本政府因南韓欲推翻日韓慰安婦協議問題而遲疑，日本決定看文在寅政權如何對應慰安婦問題，再決定是否出席平昌奧運會。

日韓慰安婦協議中強調，慰安婦問題獲得最終且不可逆(轉)的解決。南韓外交部公布協議的調查報告後，文在寅曾表示，「此協議無法解決慰安婦問題」，引起日本政府的反彈。

南韓外交部9日下午2點將公布南韓政府對日韓慰安婦協議的對應方針。南韓媒體表示，南韓可能不會要協重新談判或毀約，但可能要求日本方面追加新的措施。日本政府若不接受南韓提出的要求，日韓關係恐將惡化。

(中時)