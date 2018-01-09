躲酒測異想天開催吐 自討苦吃仍超標

何姓駕駛消極不配合，異想天開規避酒測「喝、吐、拖、盧、吸」，最後酒測值依然超標，遭警方查扣重機車，依法送辦。（陳世宗翻攝）

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台中市政府警察局第六分局永福所員警巡邏時攔停機車違規，發現駕駛身上渾身酒味！警方示意接受警方酒測時，37歲的何姓駕駛消極不配合，異想天開想規避酒測開始「喝、吐、拖、盧、吸」，最後酒測值依然超標，遭警方查扣重機車，誇張行徑連路過民眾都搖頭，直稱是史上最牛。

警方指出，永福所警員黃柏蒼於日前巡邏時，在西屯區西屯路三段黃昏市場前，發現1位騎士騎車嚴重搖晃，甚至騎到對向車道；經警盤查時聞到該騎士渾身酒味示意接受酒測，何民心虛企圖規避酒測，接連「喝、吐、拖、盧、吸」，連灌兩瓶1000CC礦泉水，並自行催吐出兩大攤嘔吐物。

警方表示，何男接著使出拖功消極不配合，酒測時吸住酒測器吹嘴不吹氣，導致測試6次都無法成功，最後何民眼見招數用盡仍無法躲避酒測，只得乖乖配合，酒測值0.18 MG/L依然超標，吐得自己一身狼狽，自討苦吃。

警方說，何民自稱在工地上班，中午用膳飲用米酒，騎乘機車不慎跨越雙黃線到對向車道，遭警方攔查時擔心酒測超標，異想天開想躲避警方酒測，沒想到還是無效。

警方呼籲，民眾酒後勿存有僥倖心態，貪圖方便逞強駕車，酒駕上路害人又害己，所造成後果及付出的代價是非常嚴重的；警方除持續強化酒駕執法外，並加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，讓宣導與取締並重，安全才是回家唯一的路。

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(中時)

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