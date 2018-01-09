保險員排尿疼痛 慢性攝護腺炎肇禍

亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄提醒男性患者（圖非當事人）， 若感到排尿疼痛，應儘早就醫檢查。（林欣儀攝）

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台中市40歲徐姓保險業務員，近幾年常在排尿時感覺疼痛，且會陰部位有悶悶的感覺，導致他常坐立難安，嘗試過多種治療方法，卻仍無法解決問題，日前到醫院就診，確診為「慢性非細菌性攝護腺炎」，接受低能量體外震波治療後，症狀大幅改善。

亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄指出，徐男自述近幾年每當小便時會出現灼熱感，下腹及會陰部更是不時悶痛，有時與客戶談生意，都因身體不舒服、不斷變換坐姿或扭動身體，感到很尷尬，原以為是膀胱發炎，曾服用保健食品、抗生素等藥物，但效果不佳。

徐男又懷疑自己是攝護腺肥大，日前接受檢查，確診為「非細菌性慢性攝護腺炎」，蕭子玄表示，此疾病可能與感染、精神壓力、神經疾患或免疫功能失調等因素有關，好發於中年男性，20歲以上男性盛行率約2至8％，該患者經每周一次體外震波治療，已降低發炎情況。

蕭子玄強調，「非細菌性慢性攝護腺炎」患者常會感到骨盆腔反覆疼痛、排尿灼熱或會陰悶痛，甚至勃起或排尿時會感覺尿道、陰莖痠痛，導致患者常以為自己罹患性病，因此並常無法藉由尿液或一般影像檢查檢出，診斷上難度較高。

蕭子玄指出，部分患者服藥後可改善，對藥物反應不好者則可透過體外震波治療，可降低攝護腺及週邊組織的發炎反應，此種治療不需住院、麻醉，相當方便，也建議男性民眾生活作息正常、不要憋尿或太疲勞。

(中時)

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