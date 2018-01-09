神秘板門店！兩韓重啟熱線 每天打2通電話聊什麼？

2018年01月09日 09:41 中時電子報 蔡萱

北韓領導人金正恩對改善兩韓關係的新年計畫正如火如荼地展開，他在日前釋出善意促成了今日兩韓時隔2年的會談。除此之外，更先在上周宣布重啟兩韓熱線，讓位於板門店和平之家的兩韓熱線再次熱絡了起來，也象徵著兩韓緊張情勢的緩和。

從冷戰時期遺留下來產物的兩韓熱線，是南北紅十字會為方便聯繫於1971年所設置的直線電話，內置在板門店和平之家的黑色木質辦公桌，一邊裝有綠色的電話，隔著電腦螢幕，另一邊則是裝有紅色的電話。

左邊的綠色電話是南韓打電話給北韓時所用的電話，南韓統一部發言人說：「如果我們有訊息傳遞，會問北韓方是否願意接收，然後我們會掛斷電話，並透過傳真或面對面的方式傳遞訊息」。至於右邊的紅色電話則是可以接到來自北韓的電話，這個電話連接到了距離不到100公尺的北韓板門店辦公室中類似辦公桌上。

這條熱線自從2016年2月南韓暫停開城工業園區後，就沒有互通過，儘管這些線路仍然連接在一起，但北韓在過去兩年中始終沒有拿起電話。

曾負責用熱線和北韓溝通的金妍哲（Kim Yeon-cheol）表示 ，每天南韓要打兩通電話給北韓，分別是在上午九點和下午四點，且南韓在雙數日打給北韓，北韓則在單數日打給南韓，也透露「所有的電話都是官方的，我們之間不會聊天講笑話」。這樣的例行公事也在北韓於2015年把時區提前了半個小時的時候，讓雙方準時互打電話的模式陷入了小小的混亂。

(中時電子報)