勞基法攻防 藍堅持再協商1小時 蘇嘉全無奈同意

立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，院長蘇嘉全（上）進入議場後宣布進入廣泛討論，遭國民黨團上前抗議，蘇嘉全衹好宣布休息協商。（姚志平攝）

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立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，國民黨團總召林德福（中左）向民進黨團總召柯建銘（右）表達不滿。（姚志平攝）
立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，民進黨團總召柯建銘批國民黨提案海戰術是「秀下限」，希望國民黨能撤案。（姚志平攝）

立法院臨時會今繼續處理勞基法修法，上午9時院會進入廣泛討論階段時，國民黨要求立法院長蘇嘉全再次召集協商，蘇一度拒絕，並無奈表示因時代力量昨已宣布不參與後續協商，協商需朝野黨團都參加，但國民黨團堅持其主張，首席副書記長李彥秀更怒批，「你連1小時都不給我們」？蘇最後同意朝野協商1小時。

蘇嘉全拒絕召集協商時，引發國民黨團不滿，國民黨團三長、藍委蔣萬安、許淑華等人紛紛走向發言台表達抗議，綠委見狀也陸續上前聚集，雙方劍拔弩狀，氣氛一度緊張，所幸未發生任何衝突。

民進黨團總召柯建銘協商前受訪表示，今天一切照程序走，昨天協商了近10小時，只剩第36條（攸關7休1條文）沒談，但這條文空間有限，既然國民黨想協商1個小時來談第36條，就再談看看，談不攏就照程序走。

柯建銘指出，國民黨針對勞基法提了220個案子，就是想用案海戰術，甚至同一條文，同一個立委就提出5個版本；一個黨團應該只要有一個版本，奉勸國民黨撤案，否則就是在「秀下限」。

(中時)

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