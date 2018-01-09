合歡山凌晨降雪 預估下午還會有一波

合歡山半夜下起大雪，目前停放在松雪樓停車場賞雪車輛並不多（新城警方提供）

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合歡山半夜下起大雪，目前停放在松雪樓停車場賞雪車輛並不多（新城警方提供）
合歡小風口、松雪樓以上往南投武嶺陡坡管制車輛必須加掛雪鍊通行。（新城警方提供）
新城分局警方派員疏導賞雪民眾。（新城警方提供）
合歡山半夜降雪，警方預估下午可能還會有一波。（新城警方提供）。

寒流報到，合歡山9日入夜後氣溫陡降，山區深夜溫度下探到零度以下，中橫公路合歡山松雪樓至武嶺一帶下起白雪，從合歡小風口、松雪樓以上往南投武嶺陡坡管制車輛必須加掛雪鍊通行，新城警方指出，預估下午氣溫降低，可能還會再降一波雪。

合歡派出所副所長蔡大衛表示，強烈大陸冷氣發威，低溫加水氣充沛，合歡山凌晨降起間歇性下雪，松雪樓前的賞景廣場一片雨霧濛濛，沿途可見部分積雪，上午山區體感溫度約零下負2度，目前停放在松雪樓停車場賞雪車輛並不多，遊客也紛紛拿起相機捕捉雪景。

目前合歡山小風口以上路段路面出現結冰，越接近武嶺路面結冰越多，預估將陸續有自南投、花蓮上山賞雪民眾，公路總局今早將管制點自台14甲26公里至41公里大禹嶺路段限加掛雪鍊通行，後續路況將視山區天候及道路狀況，公告進行調整。

警方呼籲，山區中午過後氣溫還會繼續下探，賞雪民眾要多帶禦寒衣物，尤其武嶺至小風口管理站路段，上下坡幅度大，加上濃霧影響，務必開啟大燈，低速行駛，注意行車安全。

(中時)

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