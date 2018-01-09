王炳忠下午告周玉蔻 批她：法院認證的誹謗慣犯

王炳忠臉書發文要告周玉蔻(截自王炳忠臉書)

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王炳忠臉書發文要告周玉蔻(截自王炳忠臉書)
新黨發言人王炳忠1月3日到台北地檢署控告媒體加重誹謗。他表示將在9日控告媒體人周玉蔻。（報系料照 陳志賢攝）

捲入陸生共諜案的新黨發言人王炳忠，9日凌晨在臉書上PO文，表示將在今天(9日)下午2時到台北地院對名嘴周玉蔻提起刑事洩密罪及加重誹謗罪自訴，以及民事損害名譽求償，他在臉書上批評周玉蔻是「中華民國法院認證的誹謗慣犯」。

王炳忠在臉書宣稱，「為台灣被汙染的輿論環境掃除空汙！」、「為所有可敬的新聞工作者爭回尊嚴！」、「為我個人及全家人的清白討回公道！」。

王炳忠在臉書指出，所謂「資深媒體人」周玉蔻周女士，早已不是記者多年，卻沉迷不實爆料不思悔改，一旦被告就以採訪自由推託責任，不僅信口雌黃傷害他人，更敗壞全體新聞工作者名聲，踐踏台灣媒體人尊嚴。

周玉蔻周女士，是中華民國法院認證的誹謗慣犯。從郭台銘先生的「三億男案」，到馬總統新台灣人基金會遭受到的不實指控，法院都已判決周女士敗訴賠償，公開道歉。周女士汙衊馬總統收受頂新二億元案，更經法院判決定讞，誹謗有罪，周女士沒有以坐牢自證清白的氣魄，低調易科罰金，飛奔英國，閃避媒體。

法官說，希望她爾後記取教訓，謹慎處理，本於專業給予民眾正確的事實認知，量刑不必從重。很遺憾的，周女士顯然仍無悔意，更不願改頭換面、重新做人，直到今天，依然如馬總統所言，「口沒遮攔、恣意汙衊、從不查證、毫無責任」，故請求法官從重量刑，並准許本人之具體求償新台幣1487,000元，作為本人家人之精神撫慰，以及捐助公益回饋社會，購買弱勢團體產品與大眾分享。

周女士總以對方是財團或總統為由，塑造自己被打壓形象，但本人在她面前絕對是小人物，因為早在我還在讀小學時，周女士就已是驚動社會的話題人物，掌握媒體顛倒眾生。身為大人物的周女士，有資格可憐我這個小小政黨工作者，但我不敢可憐周女士，只敢努力透過我的提告，為所有可敬的新聞工作者爭回尊嚴，為台灣被汙染的輿論環境掃除空汙，為我個人及全家人的清白討回公道！

(中時)

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