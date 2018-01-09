射殺384名IS 已故伊拉克傳奇狙擊手成聖人

已故伊拉克傳奇狙擊手薩爾西的畫像，與其使用的狙擊步槍。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國之音（VOA）報導，極端組織伊斯蘭國（IS）肆虐中東多年，讓伊拉克、敘利亞等多國百姓苦不堪言，為保護自己的家人與家園，不少人投筆從戎起身抵抗。其中一名名為薩爾西（Ali Jayad al-Salhi）傳奇狙擊手，更因戰功彪炳、在身後成為伊拉克當地的聖人之一。出身白俄羅斯狙擊手學校的他，跟隨什葉派民兵「人民動員軍」（Popular Mobilization Forces，PMU）圍剿伊斯蘭國多年，憑著手中一把狙擊槍擊斃了至少384名叛軍份子，立下重大戰功。但很可惜的，薩爾西也不幸在去年9月一場戰役中陣亡，成為伊拉克什葉派（Shiite）地區重要的聖人之一。

傳奇狙擊手薩爾西生前受訪的影片。

出生於巴斯拉（Basra）的薩爾西，年輕時前往白俄羅斯受訓，成為伊拉克軍隊中一名實力堅強的狙擊手，1973年投入贖罪日戰爭（Yom Kippur War），協助敘利亞從以色列手裡短暫奪回戈蘭高地（Golan Heights）；並參與過兩伊戰爭（Iran-Iraq War），協助伊拉克對抗強敵伊朗。但身為什葉派的身份，卻讓他成為海珊（Saddam Hussein）統治下的受害者之一，不僅被打壓、更在對抗的過程中害其兄長喪命。直到2014年，同意再度重回部隊討伐伊斯蘭國，並在電視專訪中高呼，「我們將為伊拉克人力爭家園的自由！」

因為射殺IS叛軍達384人，讓薩爾西在過世後成為當地英雄與聖人。（圖/美聯社）

狙擊技巧高超的薩爾西，經常提前發現敵軍的蹤跡。在去年9月份戰死那天，薩爾西與其部隊遭到重兵包圍，在戰死前仍奮力射殺4名敵軍。他的葬禮在什葉派聖城納傑夫（Najaf）舉行，湧入千餘名民眾為他送行，而他的事蹟與生平故事，也在去年年底收復摩蘇爾（Mosul）、並宣布戰役勝利後，隨著詩歌、文學和歌曲流行，成為伊拉克什葉派地區的英雄與聖人。

(中時電子報)

文章來源：A 'Martyr' Sniper Becomes a Hero to Iraq's Shiites

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