台南大內橋伸縮縫變寬 技師：安全範圍內

台南市工務局派員會勘大內區南182大內橋的橋上伸縮縫距離，強調目前整體橋梁結構是保持良好狀態。（台南市工務局提供）

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日前有民眾發現台南市大內區南182大內橋的橋上伸縮縫距離變寬，質疑安全性，工務局接獲，即會同台灣省土木技師公會技師楊式昌、區長、里長及立委、議員代表等人到場勘查；經專業技師檢測後屬安全範圍，工務局也將依技師建議，短期改善將於伸縮縫處設拉伸型蓋板，長期則考量更換現有伸縮縫。

大內橋為橫跨曾文溪橋梁，橋長度為800公尺，淨寬約為17公尺，是大內區、山上區聯絡道路，也是通往省道、台南市區、二高善化交流道及市道178線最主要聯絡道路，且橋上設有人行步道及自行車道，民眾經常利用早晨或傍晚在橋上散步，是使用率非常高的橋梁。

工務局指出，民眾反映大內區大內橋上伸縮縫距離變寬，經台灣省土木技師公會專業技師現場勘查後，表示目前橋上伸縮縫伸縮量尚屬安全範圍，並無影響整體橋梁結構及行車安全，強調伸縮縫型式為齒板型，伸縮縫二側橋面板並未過度張離，凹凸狀的齒板尚可互相牽制。

工務局表示，台南市轄管橋梁約1660座，每2年皆會主動進行1次轄內橋梁定期檢測，目的在掌握橋梁安全狀態，並依據檢測結果進行橋梁維修作業，檢測成果除可提供橋況紀錄，使橋梁維修更具效率及準確外，並使市府對所轄橋梁的安全性及潛在危險因素有更詳細的瞭解。

工務局強調，目前整體橋梁結構是保持良好狀態，請用路人安心使用，但因伸縮縫張離導致用路人使用人行道行經時有踏空危險，有關後續維修，將參考專業技師建議，短期於伸縮縫處設置拉伸型蓋板，長期則考量更換現有伸縮縫予以改善，以維民眾行的安全。

(中時)

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