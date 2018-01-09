電視主管轉行當小農　專賣在地無毒蔬果

2018年01月09日 10:56 中時 張朝欣

張朝欣／雲林報導

北港、水林地區10餘名小農堅持食安，在北港鎮開設「土香小農店鋪」，專賣在地小農自種的無農藥、無化肥蔬果，9日擴大營業，證明無毒安全蔬果已逐漸成為市場主流，將持續推廣，強調吃得安全與健康是未來必然的趨勢。

「土香小農店鋪」由水林鄉小農蔡得黃發起，蔡得黃原本為電視公司主管，由於工作繁重健康出現情況，毅然回歸自然，在水林鄉以友善土地方式，種植稻米、地瓜、黑豆， 並與志同道合的小農經營「家庭配菜」。

不過「家庭配菜」大多是晚上送菜到家，有些消費者希望早上上班前便收到蔬菜，蔡得黃為讓更多人接觸安全無毒蔬菜，與10餘名小農 合資，3年前在北港鎮新市場開設「土香小農店鋪」，方便消費者上午購買中、晚餐的用菜。

「土香小農店鋪」經過3年的經營，安全無毒蔬菜的健康理念獲得愈來愈多人的認同，9日正式擴大營業，搬遷到新市場內的大店面，除了販售各種優質農產品，也是消費者互相交流養生心得的場所，人氣鼎旺。

北港鎮長張勝智表示，「土香小農店舖」的友善、安心、健康農產品，皆來自於在地健康農場，小農的辛苦值得大家肯定，為了吃的安心健康，請多支持在地小農，也希望小農們能秉持土豆的強韌與闢荒精神堅持下去，精緻農業一定會出頭天。

(中時)