一日頂大生　國中生率先體驗大學生活

雲林縣褒忠國中學生到清華大學進行科普探索，當一日清大人，率先體驗當頂尖大學學生，圖為學生作電學實驗。（許素惠翻攝）

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中時

國中生在頂尖大學上課，係金Ａ！雲林縣褒忠國中為引領偏鄉學生未來進頂大，撰寫計畫獲清華大學學術科普補助，學生前往當一日清大人，和真正清大人一起作實驗、吃飯，大開眼界，也遇到佛心老板，提供80元Buffet吃到飽，收穫滿行囊。

出發前一天，有學生既興奮又緊張地問校陳昭龍要帶什麼東西，陳強調，晚上睡好，帶上清醒的腦袋即可，因為要到頂大探索基礎科學，沒有清醒的頭腦，無法清楚理解大學教授精心安排的學習課程。

40學生在自然科老師賴瑞仁等帶領到了清大，像劉姥姥進大觀園，看什麼都好奇，提問不停。清大教授戴明鳳安排主題「科學的魔法世界，生活轉角盡是科學」，讓學生和清大生一起演示物理六大領域科普，包括電學起電篇—電電傳奇范氏起電器，證實不怒也能豎髮衝冠；富蘭克林靜電馬達再現；模擬天空的閃電與雷擊，親身體驗閃電與雷擊的震撼與其反作用力；人體導線探討人和人之間真的會來電嗎？用電吹熄蠟燭的火焰更令學生嘖嘖稱奇；還有靜電集塵器演示，也讓學生知道為何現在的煙囪以不太冒黑煙，因為看到的白煙其實是水蒸氣，以及火力發電廠和焚化爐的煙囪必備的除塵系統等。

中午還在清大風雲2樓用餐，珍品自助餐老板邱耀楨得知校方經費有限，佛心大發準備了豐富菜色的Buffet，炸雞腿、滷豬排、炸排骨、

大紅蝦、炒飯、炒麵…並特地準備一箱椪柑，師生大快朵頤，吃得又好又飽，每人只要80元，身心靈都獲得飽滿的滋養。

(中時)

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