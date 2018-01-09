法籍男縱火燒警車？ 無證據二審仍判無罪

2018年01月09日 10:53 中時 林偉信

（12：15更新）法籍男子李廣榮被檢方指控，3年前到台北市松山派出所外縱火燒燬15輛警用汽、機車燒燬，高院維持一審判決，認為「與其殺不辜、寧失不經」基於無罪確定，檢方證據只能證明李男很可疑，但無法確信他是放火行為人，將他判處無罪。全案可上訴。

聆判後，李廣榮笑得相當開心，他稱讚法官的判決還他清白，但也抱怨原本他有車、有房、有老婆，因妻子受不了他老是要上法院，離他而去，留下2子1女給他。

2015年3月18日凌晨3點多，松山派出所門前停車場內整排機車突然起火，消防隊員及時趕來撲滅，13輛警用機車、2輛警用汽車遭燒燬，警方鎖定一名腳踏車騎士形跡可疑，追查發現該名男子是李廣榮，警方認定李男涉有重嫌前往花蓮將他逮捕，檢方偵結將他起訴。

台北地院將李判處無罪，檢不服上訴，高院審理後認為，本案最大的癥結點就是沒有目擊證人、直接拍攝到火場的監視錄影畫面等「直接證據」，檢方只是憑藉火災現場「附近」的監視畫面，李男當天的行蹤及他先前遭受松山派出所偵辦等「間接證據」將他起訴。

高院佐以消防局鑑定報告，認為這起火災是有人以火柴、打火機等「明火」，在其中一台遭燒的警用機車後輪附近地面，引燃汽油等易燃物造成，這代表可能是有人縱火，但也不代表就不是過失的失火造成。

合議庭表示，檢方指控李男涉案的證據中，監視錄影畫面只有派出所西側，不能排除萬一有別的人在火災發生前，從東側走進現場縱火的可能，況且檢方也未提出李的衣物沾染油氣反應、李放火所用的器具等。

高院認為，檢方的間接證據只能認定李男很可疑，但如果就此認定他是縱火犯進而用刑罰處罰，恐怕會冤枉被告，基於無罪推定、罪疑為被告有利認定的原則，判李男無罪，由於他一二審都獲判無罪，檢方如要上訴，須符合刑事妥速審判決的規定。

(中時)