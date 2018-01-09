陸啟用M503蔡籲速協商 唐湘龍譏：耍狠想嚇唬誰？

總統蔡英文。（中時資料照／陳信翰攝）

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中時電子報

中國大陸片面啟用M503等爭議航路，蔡總統日前召集國安高層會議，批評這是不負責任的作法，呼籲北京當局針對M503航路飛航所引發的各種疑慮，由雙方盡速展開技術性協商。對此，資深媒體人唐湘龍說「談的出來是本事，談不出來，就要耍狠『儘速協商？』，嚇唬誰呀？」

中國大陸片面啟用M503航線，總統日前召集國安部會首長研商。她呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。蔡總統認為，北京當局在未經協商下片面啟用爭議航線，不僅影響飛安，更是對台海現狀的破壞，這種單方面改變現狀、破壞區域穩定的做法，國際社會並不樂見，外交與民航單位，應持續向各國政府、民航業者與國際組織，說明此爭議航道對區域穩定與飛航安全的破壞，爭取國際社會理解與支持。

對此，唐湘龍在Yahoo論壇指出，「日本海」不是日本的，「台灣海峽」難道是台灣的？他說現在，兩岸之間任何事都一樣：有交情，就「尊重」。沒交情，就「自重」。他說如果連交情都打壞，那就很「沈重」，兩岸關係現在大概就這樣。他說台灣始終搞不清楚一件事：「你不爽的事，不表示你是對的。『別人』更沒有無條件配合你的義務」。

「看見自己的政府只會情緒性的處理事情，丟臉」。唐湘龍提及，從幾個現實角度來看這件事，包括「長三角」和「珠三角」間的航路擁擠問題須解決、M503完全屬於上海飛航情報區管轄，在國際空域管理上，台灣一點權限都沒有。尊重？自重？全看交情。以及目前國際民航體系對這個空域的需求和安全思考而言，M503開通對已經飽和的區域空域來說，是很正面的事情，而台灣的激烈反應和國際社會觀點落差超大等。

唐湘龍說從總統府的新聞腔調來看，蔡政府很有準備「升高反應」的味道。裡頭有雙重訊息，一是藉機復談，藉著這個航線開通所引發的台灣安全疑慮，重啟兩岸對話。但如果無法復談，兩岸將陷入非常深的長期對抗。他直言，除非「九二共識」，復談的機會是零。

「M503有沒有政治目的？我認為有」。唐湘龍說主要還是飛航需要，而政府氣急敗壞只是突顯自己無計可施、貽笑大方。

(中時電子報)

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