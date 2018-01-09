韓退將：新年賀詞隱含兩韓會談重大契機

2018年01月09日 11:21 中時電子報 喻華德

南北韓今日舉行會談，外界一般以正面態度看待。但韓國備役陸軍中將、前聯合參謀作戰本部長申源湜3日投書《朝鮮日報》網，分析金正恩的新年致辭的三大核心訊息：對美強硬、對南韓軟化、對北韓內部熬過制裁。但他主張唯有徹底制裁才能迫使北韓放棄核武。

申源湜分析，首先，北韓對美國態度強硬的原因是因為「追加飛彈試驗不可避免」。在發射火星15號後，北韓宣布「完成裝備核武」，雖然並未明確證明已掌握「重返大氣層」的技術，但以此為「既定事實」向美國試探對話的可能性。接著致辭強調「核子武器是自衛與和平的措施」。此舉為試探如印度、巴基斯坦、以色列一樣，被認可為「暫訂核武國家」的可能性。美國態度堅決，表示技術上無法認可「完成裝備核武」，因為北韓是不受遏制的國家；但北韓已經做好被美國施壓的思想準備，且「允許擁有核武」是日後的問題，因此將會加快完成裝備核武的步伐。

第二，「對韓國軟化」，目的為動搖「韓美同盟」和「對北韓制裁」。自2016年起2321號決議，至2017年2371、2375、2397號決議，強化了對北韓的制裁。但制裁出現效果需要一年的時間，去年年底開始北韓的經濟開始急遽惡化。若繼續追加飛彈試射，情況會更加惡化。因此必須動搖對北韓的制裁，才能為完成裝備核武爭取時間。此舉是想重複過去利用「陽光政策」克服困難的經歷。

第三，以北韓的立場而言，「熬過美國認可完成裝備核武之前的制裁」，才是關鍵。北韓鼓勵「萬里馬運動」這種「自力更生」的活動，很可能吸收個人持有的外匯。此外還會謀求走私及駭客等方法逃避制裁，並積極改善與中俄兩國的關係。

申源湜認為，今年可能是「和平實現北韓無核化的最後機會」。韓國應徹底瞭解金正恩新年致辭隱含的北韓的現實與意圖，採取對應戰略，以找到無核化的鑰匙。

因此他主張目前「應集中進行制裁，而非進行對話」。制裁與對話是「互補關係」，在過去聯合國對伊朗四次制裁都未能奏效，而美國自2011年起進行單獨制裁，藉由「國防授權法案、13622行政命令、削減伊朗威脅法案、經濟封鎖」制裁。最後伊朗承受不了，在2015年7月就核武談判達成協議。

此例證明，必須「先進行制裁威脅其生存，才能實現真正的對話」。目前美國對北韓制裁的力道比當年對伊朗制裁弱許多。北韓擁有核武的動機比伊朗更強烈，因此不會因為現有程度的制裁就妥協進行無核化談判。「在朝鮮還有餘力繼續撐的時候進行對話，對韓國毫無幫助，只是為北韓爭取時間和喘息的餘地」。當北韓因撐不下去而進行對話時，才可能實現無核化。「反正今年北韓會繼續進行核子武器和彈道飛彈挑釁」。為了以此契機實現對北韓「完全經濟封鎖」，需要南韓站出來。

第二，應該徹底切斷非法交易與駭客等北韓逃避制裁的手段。絕不能因為一時專注於兩韓對話，就犯下幫助其逃避制裁的錯誤。

第三，為了實現無核化，需要精准地備好針對北韓和周邊國家使用的王牌以及何時打出這張牌。例如，「韓美聯合軍演」是驗證無核化過程中需要考慮的「非常昂貴的牌」。如果把這張牌用到中斷試驗或參加奧運會上，就不能實現無核化。韓國有必要反省1994年為了改善兩韓關係而中斷「協作精神演習」的結果為何。

「相信韓國的善意和善行能改變朝鮮，是幾十年來失敗的幻想」，現在應該從失敗中汲取教訓。不是用熱情的心，而是用冷靜的頭腦去分析金正恩的新年致辭，就是實踐教訓的第一步。

(中時電子報)