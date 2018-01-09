南北韓板門對話 美國務院： 拭目以待 但堅持半島無核化

南北韓雙方談判代表進入板門店非軍事區會場。（圖/美聯社）

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美國國務院8日表示，對9日即將召開的南北韓會談「拭目以待」，但指出，若因而判斷此為「某種開端」將過於早熟，並重申朝鮮半島無核化不可扭轉，直到達這個目標前，美國的政策將持續對北韓施以最大限度壓力。

美國國務卿資深政策顧問胡克於美東時間8日晚間8時(台北9日上午9時) 在華府舉行的一場電話簡報會中表示，美方對這場會談拭目以待。他指出，一如南韓總統文在寅所言，改善南北韓關係不能與解決核武計劃分割，因此美國將維持全球對北韓施壓的策略。這個策略在於把金正恩推到談判桌進行有意義協商。

胡克表示，提勒森低調、耐心的外交，加上全球盟友和夥伴，將可達到讓北韓從前個人的程度上了解，「我們朝鮮半島的無核化政策是不可以扭轉的。」

針對記者提問，美國對南北韓9日對話的期待，胡克表示，他們被問到的一個問題是，「這是否是某種開端」。提勒森的立場是，判斷這是某種開端，過於早熟。

胡克說，美方不知道北韓會帶什麼議題到這次討論中，「只有冬季奧運，還是有其他。」他表示，看待這件事的方法是，「這是一個開始，我們相信若這個對話可以產生東西，這將是好事，但我們期待大部分是專注於奧運。」；「可能有意義　可能重要。可能只是奧運，無其他事發生。」

他同時指出，川普總統相信若非美國施壓，兩韓現在不會會談。胡克說，直到達到朝鮮半島無核化，持續對平壤施壓是美國的政策目標。

(中時)

陸外交部副部長孔鉉佑談朝鮮半島… NHK： 南北韓可能另行舉辦軍事會…

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