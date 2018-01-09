夏于喬父親轉賣凶宅涉詐欺 二審改判緩刑

2018年01月09日 10:48 中時電子報 張達智

藝人夏于喬父親夏世紘遭控與友人集資購買凶宅，之後隱瞞凶宅資訊轉賣，共賺取差價200萬元，一審依詐欺取財罪判處夏世紘1年2個月。不過二審結果剛剛出爐，改判一年有期徒刑，但可以緩刑3年，須給付140萬給被害人。

夏世紘遭控於2013年2月底，跟友人一起集資200萬購買新莊一處凶宅，再隱瞞凶宅資訊以400萬元賣出，賺取差價200萬元，夏世紘分得160萬元。

被害人一狀告上法院，一審法官依詐欺取財罪判處夏世紘1年2個月，須沒收不法所得160萬元。二審改判夏一年有期徒刑，但可以緩刑3年，須給付140萬給被害人。

一審判決指出，2013年吳姓屋主因無力繳交房貸，委託姪女到「台灣凶宅網」PO文，表明有曾燒炭自殺的住宅要出售，夏男得知後找上陳男合資，由陳男出面以200萬元購屋，夏男出資195萬、陳男5萬，雙方平分利潤。

雙方簽約時，吳男擔心買家未來轉售時會隱瞞凶宅資訊，害他負連帶責任，堅持在契約書上揭示「本屋無海砂、輻射情形，惟有非自然死亡情事為買方認知同意買購」。

簽約完成後，先由夏男出資20萬，剩下的180萬陳男向銀行貸款，卻被銀行以凶宅緣故拒絕，最後順利找到民間金主，並以400萬元出售給陳姓買家，夏男獲得160萬元利益，陳男則分得40萬。

庭訊時，夏男供稱不知房子是凶宅，也沒有跟陳男合資買房，是借給陳男100萬元，法院審酌證人證詞、不動產買賣契約書與銀行款項流向等，認定夏男知情，判刑1年2月徒刑。

(中時電子報)