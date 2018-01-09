房地產股狂飆 陸女首富4天賺620億

2018年01月09日 10:47 中時電子報 楊幼蘭

中國碧桂園集團股價飆漲，董事局副主席楊惠妍身價也水漲船高，大陸股市邁入新年交易才4天，她的財富就暴漲了21億美元（近620億台幣）。

據《每日經濟新聞》與《獨立報》（The Independent）8日報導，A股的房地產開發板塊，還有香港市場的內房股8日再度集體大漲。在港股市場，碧桂園收盤漲7.15%，股價創歷史新高。

隨著股價創新高，到8日下午16點為止，福布斯全球即時富豪榜的資料顯示，楊惠妍個人財富也達256億美元（7,553億台幣），名列全球第36，中國第5。

現年36歲的楊惠妍是廣東順德人，為碧桂園大股東及董事局主席楊國強的二女兒，畢業於美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）市場及物流系。

2007年，楊惠妍獲得父親贈送的碧桂園70%股份，也就是95.2億股，隨即以692.104億港元（2,610億台幣）的身價，成為中國新任女首富。

楊惠妍2006年與陈翀結婚，另一半畢業自清大，曾留學美國。

在楊國強一位下屬眼中，楊惠妍始終給人「淡淡的親切感、穩重感」，就像「鄰家女孩」。「她很單純、很普通，」一位碧桂園前工作人員回憶道，「我認識她時，豆豆還是個13、4歲的中學生。楊惠妍的乳名是「豆豆」，接近楊家的碧桂園高層都跟著她父母叫她乳名。

在外貌上，楊惠妍像媽媽，而妹妹楊子瑩則像爸爸。「有趣的是，性格上也是這樣！」曾在楊國強身邊服務多年的碧桂園高層說，平時見到楊惠妍，她的表情總是微笑，但不多話。

(中時電子報)