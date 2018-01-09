色翁性侵智障女狡辯不舉 判刑3年6月定讞

色老翁性侵智障女狡辯不舉；法院判刑3年6月定讞。(圖/中時資料照)

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中時

彰化年逾70歲的施姓老翁，被控性侵一名智能障礙女子，他辯稱不舉不可能犯案，但法官佐以醫院鑑定報告，不採信他的辯詞；一審將他依性侵罪重判7年6月，更二審改依利用心智缺陷女子不能抗拒而性交罪將施男判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

年紀已可當被害女子祖父的施男，與該女住在同一村莊，他明知她從小智能不足，心理年齡僅6歲以下，反應能力較一般人遲鈍，施男在2012年3月1日上午11點要求她進入他的客廳，想要與該名女子發生性行為。

被害女子不疑有他，進入屋內與施男同坐在沙發，施即先掀起她的上衣親吻胸部後，隨即褪去她的褲子後，與她進行性交行為，她返家後將此事告知其妹，家屬得知後憤而到警局報案提告。

施男否認對女子有何性交犯行，辯稱他無法勃起，根本不可能犯下本案，且他也沒有強拉被害女子進屋內，是她自願到他的住處，況且她曾被另一名施姓男子性侵，恐因記憶及理解力不足指證錯誤。

一審不採信他的說法，將他依性侵罪判刑7年6月，台中高分院更二審委託醫院對施男鑑定，發現他仍有能力從事性行為，但由於他對女子並未脅迫，改依利用心智缺陷女子性交罪論處，考量他與被害人達成調解將他判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時)

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