NHK： 南北韓可能另行舉辦軍事會談

2018年01月09日 11:57 中時 黃菁菁

南北韓官方高層會談9日上午10時起（台灣時間9時）在南北韓軍事界線板門店的南韓一側的「和平之家」舉行，這是南北韓當局者睽違兩年的會談。NHK報導，雙方可能另行舉行軍事當局者對話，以緩解軍事緊張局勢。

這次南北韓均派出5名重量級官員組成代表團參與會談，南韓團長是統一部長趙明均，北韓團長則是祖國和平統一委員會委員長李善權。

NHK報導，這次的主要議題是將商討北韓是否參加下個月在南韓平昌舉行的冬季奧運會問題，雙方已朝北韓參加的方向展開協調。南韓期盼藉由此次會談，加速南北韓的對話，北韓則可能要求停止美韓聯合軍演，預料雙方的協商也可能不如預期順利。

報導指出，南韓為緩和朝鮮半島的軍事緊張局勢，可能舉行南北韓軍事當局者的會談，同時討論失散多年的南北離散家族重逢事宜。南韓欲藉由改善與北韓的關係來加速南北韓的對話。

另一方面，北韓在會談中可能會設法離間南韓與同盟國美國的合作關係，也可能要求停止美韓聯合軍演，預測協商也可能遭遇困難。

日本外務大臣河野太郎9日在內閣會議後向媒體表示，「奧運也可說是和平的盛典，北韓表明有參加的意願不是好事嗎？希望南北韓會談中，可以向北韓傳達『北韓目前的政策之下，是不會有光明未來的』這樣來自國際社會的訊息，讓北韓認清現狀。」

(中時)