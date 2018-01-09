台工程師全東南亞最便宜好用 月薪10萬難招人台資企業曝原因

2018年01月09日 11:04 中時電子報 陳怡文

台灣經濟狀況不佳、什麼都漲，就是薪水不漲，就業「錢」景讓年輕人灰心，選擇海外打工、工作！多年往返兩岸、近年定居上海的浙江嘉豐機電有限公司機電處執行副總武庭旭表示，台灣培育出來的應用工程師CP值高，可以說是全東南亞最便宜好用，若有經驗的工程師願意來上海，願意一個月給新台幣10萬，但現在遇到的問題是，「沒幾個台灣年輕人願意到上海工作」，直言「連開月薪10萬都很難招到人」。

根據《中評社》報導，就台青赴陸求職，武庭旭認為台灣培育的應用工程師優，但在台待遇恐是東南亞最低，大陸起薪都有4萬台幣以上，其他產業他沒把握，但台灣應用工程人才在概念上還是比較強的，對台青來說，赴陸的確是種選項。

武庭旭提到過去歐美會把還不成熟的晶片或應用軟體丟台灣來，請台工程師協助商品優化。相對，陸企可培養台工程師，讓台工程師協助大陸企業去開發軟件。若你是有經驗的工程師願意來上海，我們願意一個月給新台幣10萬。

但武庭旭稱現在遇到的問題是，沒幾個台青願到上海工作，連開月薪10萬都很難招到人，還得靠獵人頭公司協助才行。他直言登陸闖蕩非壞事，但若只是來這邊混個兩三年沒目標又回台灣，是累又浪費青春。

(中時電子報)