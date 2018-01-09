動手術像看《阿凡達》3D電影 嘉基3D腹腔鏡手術破百例

2018年01月09日 12:05 中時 呂妍庭

嘉義基督教醫院目前已完成直腸大腸癌3D腹腔鏡手術超過120個案例。（呂妍庭攝）

嘉義基督教醫院2016年底購入雲嘉第一台3D腹腔鏡系統，經由3D影像進行腹腔鏡微創手術，醫師眼中的手術畫面變得立體，腹腔內組織高低遠近十分清晰，讓手術進行更順利，嘉基大腸直腸外科團隊至今已完成超過120個案例，每位患者都成功保留肛門，且無重大併發症，9日醫療團隊分享治療經驗，稱3D腹腔鏡手術的CP值已足以媲美達文西機器手臂，尤其比起一般傳統腹腔鏡手術，手術治療更精確。

國健署日前公布最新國人癌症登記報告，平均每5分鐘就有1人罹患癌症，又以大腸直腸癌罹癌人數最多，不過國人普遍有腸癌治療需要裝置終身人工肛門的迷思，導致懼怕而不敢就醫，最後延誤病情而遺憾終身，

嘉基日前有一位31歲吳姓患者，因工作關係，平日三餐幾乎都外食，最近6個月有血便及頻便現象，前來大腸直腸外科看診，檢查後被診斷是中低位直腸癌，腫瘤離肛門非常接近只有6 cm，如選擇傳統手術會有後續恢復期較長的困擾，吳姓患者最後選擇接受先進的3D立體腹腔鏡微創手術，不僅保留肛門且沒有裝置暫時性人工肛門，目前恢復良好並已開始工作。

嘉基大腸直腸外科主任方川尹指出，大腸直腸癌已經連10年蟬聯國人罹患癌症數最多的冠軍寶座，且日漸年輕化，臨床上不乏有20多歲的年輕人被診斷大腸癌，所幸在國家推動糞便潛血檢查篩檢的政策下，越來越多的大腸直腸癌被發現為早期癌症，治癒率也很高，在此前提下，嘉基團隊在大腸直腸癌治療的成績非常優異，5年期觀察存活率高於全國醫學中心平均值水準。

自從嘉基引進結合VR實境的D腹腔鏡系統，讓醫生眼中的手術畫面變得立體，腹腔內組織高低遠近十分清晰，醫生朱峻廷甚至舉例，手術進行就像看電影《阿凡達》一樣，通過高畫質螢幕可以清楚觀察病灶周圍解剖結構，且一旦發生出血可以比傳統2D影像更迅速找到出血點進行止血，精確操作及縮短開刀時間，大幅降低手術副作用。

方川尹說，3D立體腹腔手術讓大腸直腸癌患者有更多機會能保存器官，目前嘉基大腸直腸外科團隊已經完成超過120個案例，都成功保留肛門，且無重大併發症，具有非常好的恢復成效。

(中時)