夫中風丟安養院不管 狠心澳門妻每半年來台一次搜括終身俸

2018年01月09日 11:18 中時電子報 孫曜樟

台籍陳姓老翁18年前和澳門籍楊姓女子結婚，陳翁4年後中風住進安養院，楊女就飛回澳門讓陳翁自生自滅，之後14年楊女每半年才會入台一次，但卻只為了拿走陳翁10多萬元的終身俸，錢只要到手就又搭機出境，法院審理後認定楊女行為形同惡意遺棄，判准陳翁和她離婚。

陳姓老翁是在1990年和楊女登記結婚，楊婚後來台居住取得台灣身分證，但4年後陳中風住進安養院，楊女就飛回澳門，讓陳翁在安養院自生自滅，據聯合新聞網報導，楊女只有每半年除翁終身俸撥款月份時，才會來台向他要錢，一拿到現金立即出境，10多年來一直都這樣，陳翁直到自己存款快被楊女領光才訴請離婚。

許姓友人證稱，每年1月、7月陳翁退休俸發下楊女就會出現，其餘時間從沒看過她，去年初陪同陳去郵局領出10萬元現金，就知道楊女來了。5月陳膝蓋痛，原想幫他申請長照補助及有立案的安養院，可是他卻說帳戶只剩30多萬元，才知楊女另再來台領走20萬元，所以，從陳翁中風楊女不僅沒照顧也沒同住，只有會定期來拿錢走。

陳翁向法院訴請離婚後，法院調查，楊女從14年前就和陳分居，經比對陳翁郵局存簿，確認楊女在台期間陳都有大筆提款紀錄，顯見她返台數日僅為了向老公索討金錢。由於，楊女經通知均未到庭說明，法官認定，楊女沒有實際照顧中風陳翁，或是支付其生活費用，每年來台就只為拿錢，行為已明顯違背同居義務，所以，判准陳翁所請，准予2人離婚。

(中時電子報)