最強寒流報到 保暖家電它最搶手

2018年01月09日 11:14 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

冬季以來最具規模的寒流到來，保暖家電成了家家戶戶禦寒必備品，而最受民眾歡迎的保暖家電是哪些呢？富邦媒旗下momo購物網公布「保暖家電銷售排行榜」，今年冬天銷售最佳的保暖家電為電火鍋、快煮鍋，其次則是陶瓷電暖器、葉片式電暖器及萬用鍋。momo購物網即日起也推出「保暖特輯」特惠活動，各式入冬暖心家電、居家用品、美食及保暖服飾全面下殺5折起、多款商品買一送一；momo摩天商城即日起也推出「冬日暖心降」活動，期待寒流帶入暖暖買氣。

momo購物網統計2017年11月至今，站上銷售量前十名的保暖家電，冠軍由「大同4公升電火鍋」拿下，單月可銷售破千台，其次是「魔力家快煮美食鍋」，單月也有近千台的銷售量，季軍為「HERAN禾聯攜帶型陶瓷電暖器」，接下來依序是「象印鐵板萬用鍋」、「SAMPO 聲寶陶瓷電暖器」、「北方直立式陶瓷遙控電暖器」、「HERAN 禾聯360度葉片式電暖爐」、「Hitek微電腦全自動料理萬用鍋」、「北方智慧型陶瓷遙控電暖器」及「recolte麗克特Quilt 格子三明治機」。

momo購物網表示，天冷不少人喜歡在家煮熱食及火鍋，帶動鍋爐類家電買氣增溫，熱銷冠軍電火鍋以不鏽鋼鍋身加上火力調節，不需電磁爐直接可上桌使用，無論是燉湯或煮火鍋都方便；隨著小家庭及外食人口增加，插電即用不須開火的快煮美食鍋深受消費者喜愛；挑選家電訴求CP值，可輕鬆煮飯、熬粥、燉肉等多功能用途的微電腦控制萬用鍋也擠進榜中。防寒必備的電暖器則以陶瓷式最受民眾青睞，前10名就有4款陶瓷式電暖器入榜。

整體來看，民眾選購保暖家電時還是以品牌為導向，知名品牌大同、象印、禾聯、聲寶及北方等都是熱門選擇，顯見消費者仍較信賴知名品牌的產品品質及售後服務。momo購物網也提醒，挑選保暖家電首重安全性，並仔細評估適用空間坪數大小、耗電量及耗氧量來選購，另外天氣變化大，務必多加留意身體變化，以免感冒生病。

(中時電子報)