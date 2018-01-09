左眼凸到快掉出來 硬化劑治療向眼球怪人BYE-BYE

中山附醫醫學影像部醫師吳明基說，男大生到院時做電腦斷層檢查發現左眼眼後有一個血管畸型瘤將眼球往外推，也造成視力受損。（馮惠宜攝）　

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中山附醫醫學影像部醫師吳明基說，透過電腦斷層精準導航，避開眼球的血管、神經，從眼眶札入眼球後方的腫瘤，注入硬化劑。（馮惠宜攝）

眼球怪人原來是這個病造成的！台中一名男大學生小三就因眼眶血管瘤造成左眼凸出，因傳統治療手術切除必須將眼球一起拿掉，遲疑8年遊走各大醫院後，男大生病情也惡化到眼球凸像到快掉出來、視力下降到0.1，經轉診到中山醫學大學附設醫院在精準電腦斷層導航下，以細針注射硬化劑進入腫瘤內，腫瘤逐漸縮小

，眼球復位讓他擺脫眼球怪人惡名，也回進步到0.4。

現年23歲的這名男大生，國小三年級左眼開始紅腫，起初到眼科診所被誤為結膜炎，藥物治療無效且眼睛越來越凸，外觀就像左眼球要掉出來一像恐怖，到醫院做磁振造影掃描影像發現為眼眶淋巴血管瘤，雖為良性，但腫瘤到大到比眼球還大，並且壓迫到視神經與眼球，讓他視力也降到0.1。

尋遍各大醫院得到答覆都是手術切除腫瘤必須把眼球一起拿掉，讓患者相當苦惱，經轉診到中山附醫影像部施行硬化劑治療，利用電腦斷層精準導引細針避針避開眼球，札入眼球後方的腫瘤，並注入硬化劑治療，經追蹤明顥縮小，眼球也慢慢回到正常位置，持續追蹤六车也無明顯復發現象。

中山附醫醫學影像部醫師吳明基指出，兒童血管畸型瘤的發生率約為1到2％，其中有1/3的患者成年後仍無法消失，尤其是長到眼部與臉部的血管畸型瘤會影響到外觀或功能，但傳統手術會留下疤痕也易復發，如今有精準的電腦斷層導航系統導引下，可精準以細針札入腫瘤透過硬化劑讓腫瘤纖維化、逐漸縮小。

吳明基解釋硬化劑治療的機變就是可抑制DNA合成破壞血管內皮細胞，造成血管纖維化並減少血管新生，進而達到腫瘤縮小的目的，成功率約為七成，優點是小傷口，低併發症與少副作用。

(中時)

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