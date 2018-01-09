左眼凸到快掉出來 硬化劑治療向眼球怪人BYE-BYE

2018年01月09日 12:07 中時 馮惠宜

中山附醫醫學影像部醫師吳明基說，透過電腦斷層精準導航，避開眼球的血管、神經，從眼眶札入眼球後方的腫瘤，注入硬化劑。（馮惠宜攝）

眼球怪人原來是這個病造成的！台中一名男大學生小三就因眼眶血管瘤造成左眼凸出，因傳統治療手術切除必須將眼球一起拿掉，遲疑8年遊走各大醫院後，男大生病情也惡化到眼球凸像到快掉出來、視力下降到0.1，經轉診到中山醫學大學附設醫院在精準電腦斷層導航下，以細針注射硬化劑進入腫瘤內，腫瘤逐漸縮小

，眼球復位讓他擺脫眼球怪人惡名，也回進步到0.4。

現年23歲的這名男大生，國小三年級左眼開始紅腫，起初到眼科診所被誤為結膜炎，藥物治療無效且眼睛越來越凸，外觀就像左眼球要掉出來一像恐怖，到醫院做磁振造影掃描影像發現為眼眶淋巴血管瘤，雖為良性，但腫瘤到大到比眼球還大，並且壓迫到視神經與眼球，讓他視力也降到0.1。

尋遍各大醫院得到答覆都是手術切除腫瘤必須把眼球一起拿掉，讓患者相當苦惱，經轉診到中山附醫影像部施行硬化劑治療，利用電腦斷層精準導引細針避針避開眼球，札入眼球後方的腫瘤，並注入硬化劑治療，經追蹤明顥縮小，眼球也慢慢回到正常位置，持續追蹤六车也無明顯復發現象。

中山附醫醫學影像部醫師吳明基指出，兒童血管畸型瘤的發生率約為1到2％，其中有1/3的患者成年後仍無法消失，尤其是長到眼部與臉部的血管畸型瘤會影響到外觀或功能，但傳統手術會留下疤痕也易復發，如今有精準的電腦斷層導航系統導引下，可精準以細針札入腫瘤透過硬化劑讓腫瘤纖維化、逐漸縮小。

吳明基解釋硬化劑治療的機變就是可抑制DNA合成破壞血管內皮細胞，造成血管纖維化並減少血管新生，進而達到腫瘤縮小的目的，成功率約為七成，優點是小傷口，低併發症與少副作用。

(中時)