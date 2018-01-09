中山高拖板車打滑橫路中　統聯追撞釀1死4傷

統聯客運車頭幾乎全毀，面目全非。（莊曜聰攝）

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國道中山高北上310公里台南安定路段，凌晨4時許驚傳重大車禍，一輛拖板車打滑失控撞擊內側護欄後彈回車道，後方駛來的統聯客運及一部休旅車因閃避不及撞上，南市消防局據報調動安定、南科、麻豆、佳里分隊到場救援，統聯客運邱姓司機夾在車內，救出時已無生命跡象，轎車上3人及1名客運乘客則受傷送醫，國道警方將調閱畫面釐清案情，車禍則造成高速公路回堵，在上午7時逐漸回復。

國道中山高安定路段凌晨發生追撞意外，統聯客運司機當場死亡。(莊曜聰翻攝)

警方初步調查，事故發生在清晨4點12分，陳姓司機駕駛的拖板車原先行駛在外側車道，疑似因為天雨路滑，車輛突然失控打滑，車身滑向中線，擦撞內側護欄後，占據整個車道，後方行駛而來的休旅車先撞上後，外側的統聯客運反應不及，攔腰撞上，衝擊力道之大，車頭面目全非，司機卡在駕駛座上，客運上3名乘客飽受驚嚇。

國道中山高安定路段凌晨發生追撞意外，統聯客運司機當場死亡。(莊曜聰翻攝)

南市消防局據報出動安定、佳里、南科、麻豆分隊前往救援，由於車身高度關係，29歲的邱姓客運駕駛首當其衝，撞及拖板後卡住，消防人員協助脫困後，由於頭部重擊、臟器外露，已經明顯死亡，拖板車駕駛及客運乘客、休旅車駕駛及乘客皆輕傷送醫無大礙，目前已離院前往國道警察分隊製作筆錄，駕駛均無酒精反應。

車禍一度造成路段全線封閉，警方及國道也出動人員維持秩序並進行路況排除，在近6點時恢復內線通車，7點開放全線通車，國道警方呼籲，天雨視線不良，行駛車輛務必注意保持安全距離。

(中時)

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