回應熊貓外交 馬克宏贈「維蘇威」駿馬予習近平

著名的法國共和國衛隊，以整齊劃一的制服、騎馬技術聞名全球。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，大陸有「熊貓外交」、法國也推出駿馬外交？法國新總統馬克宏（Emmanuel Macron）偕同夫人布麗姬（Brigitte Trogneux）訪問中國大陸，隨行禮物中也包含了一批法國共和國衛隊（Garde républicaine）的8歲駿馬，名為「維蘇威火山」（Vesuvius），作為賀禮贈予大陸國家主席習近平與彭麗媛夫婦。對此傳聞，大陸外交部發言人陸慷已於記者會上證實，他指出，「馬克宏總統將向習近平主席贈送一匹國禮馬，對於法方的友好舉動，中方表示感謝和讚賞。」

法國總統馬克宏訪問大陸

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源自於拿破崙一世（Napoléon Bonaparte）時期的帝國衛隊（Garde Impériale），與英國白金漢宮（Buckingham Palace）禁衛軍齊名的共和國衛隊，屬於憲兵性質、主要負責政府機構的警衛工作，以及外賓來訪時的護衛任務。常設編制約為2,800名，亮麗的軍禮服與成群排列的駿馬，每每讓外國領袖訪問巴黎時，能獲得震撼與視覺高度衝擊。改為現在軍隊名稱之前，曾參與法越戰爭（Indochina War）的戰鬥，後由前總統季斯卡（Valéry Giscard d'Estaing）賦予共和國衛隊之名。

法國新總統馬克宏（圖右）與夫人布麗姬（圖左）訪問北京故宮。（圖/美聯社）

法國新總統馬克宏（圖左二）偕同夫人布麗姬（圖左），前往大陸進行多日國事訪問，與大陸國家主席習近平（圖右二）與彭麗媛（圖右）會面。（圖/美聯社）

一般而言，馬匹的平均壽命為30至35歲之間，年滿5歲視為成年、20歲以上進入老年期。事實上，大陸曾於2012年出借一隻熊貓給法國，第一夫人布麗姬更在去年11月，親自為新生的熊貓寶寶命名。而作為柔性外交的回應，法國當局似乎是首次將衛隊所屬的馬匹，作為國家賀禮送給外國，被法國媒體視為有意強化與中國大陸之間關係態度，也是法國「史無前例的外交姿態」。

(中時電子報)

文章來源：Macron brings gift of horse called Vesuvius on visit to China

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