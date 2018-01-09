清大學生會問姚人多：有勇氣請蔡拆拒馬嗎？

總統府副秘書長姚人多。（資料照,陳信翰攝）

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中時電子報

立法院臨時會要審《勞基法》，為了避免衝突，行政院、立法院和勞動部都被滿滿的拒馬圍住，呈現備戰狀態。清大社會所學生會在臉書指出，目前擔任總統府副秘書長的姚人多，曾說過如果他是蔡英文，會用手指著阻礙社會發展進步的事物，然後說「把它拆了」。學生會問「你還有道德勇氣，請你的蔡總統，用手指著這個阻礙進步的事物，『把它拆了』嗎？」

清大社會所學生會PO文指出，過去幾天，在凱道前，出現了一幅以拒馬蛇籠構成的巨大禁制區，「一個熟悉的身影，我們的姚人多老師，難得的再次出現在鏡頭前，出現是要向抗議者示意、溝通」。學生會說姚老師的面貌在這個畫面中變的陌生，因為在這個場景中，姚老師變成了拒馬、蛇籠的一部分，從一個課堂上的傅柯主義者，漸漸無違和地成為傅柯所要批判的對象。

清大社會所學生會指出，這個畫面讓他們不禁想起姚人多在2015年寫的一段話。「所以，溫和堅定的蔡英文真的能在這樣一個講究霸氣的時代中脫穎而出嗎？如果我是她，我不會再把所有的力氣拿去規劃經濟發展新模式，而是用手指著一項阻礙社會進步的事物，然後說出那四個字『把它拆了』。」

清大社會所學生會直言，如果「蔡英文」意味著，一個以拒馬蛇籠擴大禁制區、限制人民基本自由的時代，「那麼，曾經的姚老師，現在的姚副秘，你還有道德勇氣，請你的蔡總統，用手指著，這個阻礙進步的事物，『把它拆了』嗎？」

(中時電子報)

文章來源：清大社會所學生會臉書

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