NBA》騎士慘敗灰狼 詹皇11年來得分新低

騎士客場慘敗灰狼，詹姆斯單場10分，寫下11年來新低紀錄。(美聯社資料照)

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中時電子報

東區強權騎士，今天在明尼蘇達踢到鐵板，99比127慘敗在灰狼的利爪下，而且主控艾塞亞湯瑪斯還在第三節發生惡意犯規被裁判直接趕出球場，詹姆斯則創下11年來單場得分新低紀錄。

灰狼首節就打出32比18攻勢，將連續3季闖進總冠軍賽的騎士大軍擊垮，第二節又將領先差距擴大至27分，打完三節領先35分，比賽提前進入垃圾時間，勝負已無懸念。第三節剩下6分多鐘，灰狼威金斯持球突破上籃，艾塞亞湯瑪斯直接用手肘勾在威金斯的脖子上，裁判重新審視錄影帶後，湯瑪斯的鎖喉舉動被判定二擊惡意犯規，直接領到紅牌出場。

這是艾塞亞湯瑪斯生涯第4次被趕出場，單場11投3中僅得9分，打來有氣無力的詹姆斯，10分、8籃板、5助攻，單場得分10分，追平2006球季開幕戰新低紀錄。

騎士先發球員只攻下28分，創下隊史最慘烈紀錄，傑夫格林22分足以超越除了詹姆斯之外的其他四位先發球員，柯佛19分，韋德13分，如果沒有這些替補球員撐場，騎士恐怕要輸超過50分以上。

灰狼威金斯25分、6籃板，吉米巴特勒21分、8籃板、9助攻，唐斯19分、12籃板、4助攻，泰吉布生16分、13籃板，葛基傑11分、8籃板，賈瑪克勞德10分。

(中時電子報)

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