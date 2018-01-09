北科大增設五專部 「智慧自動化工程科」祭百萬獎學金收菁英生

2018年01月09日 12:10 旺報 李侑珊

台灣工業推手再出手，培育產業中堅份子！技職龍頭國立臺北科技大學配合國家政策，回應產業界人才需求，增設五專部，因應瞬息萬變的產業生態，臺北科大五專菁英班開設「智慧自動化工程科」，只收30名頂尖學生。

臺北科大五專部自107學年起招生，跳脫「工」字出頭為「土」的刻板概念，新一代的臺北工專迎向未來，僅設立「智慧自動化工程科」以實務型研究大學的專業師資、設備，培養工業4.0產業需具備的跨領域機電與人工智慧人才。

臺北科技大學校長黎文龍指出，在人工智慧競爭的年代，臺北科大不能再侷限於傳統的單一學習領域，而是要預測未來產業變化，培養跨領域人才，才能讓學生在5年後畢業，依舊擁有就業競爭力。

臺北科大五專菁英班30名學生將由75位機電學院專任教授依專長領域施教與輔導，理論課程與實務技術訓練並重，鼓勵學生跨域創新精神，包括機械與電機基礎理論、電控、程式設計、自動化與智能化技術，以及程式設計、物聯網、大數據、機器人與人工智慧等學科之訓練。

黎文龍校長強調，「未來的就業競爭，取學於學習速度。」因此專班安排有8學期「自主學習」選修課程。此外，機電學院各系所教學實驗室，像是上千萬打造的工業4.0教學工廠、臺北科大和麻省理工學院共同成立的都市科學實驗室（City Science Lab @ Taipei Tech），以及每位教授的特色實驗室，提供學生自主學習與實務專題所需頂尖設備和一流資源。

台灣10％上市上櫃公司負責人，為臺北科大校友。「智慧自動化工程科」學用合一的課程，採用一徒二師制，每位學生入學後即安排一位學院導師，還搭配有一位企業導師聯合輔導。企業導師由台北工專的校友領軍，像是億光電子董事長葉寅夫，和碩光電董事長童子賢等等，事業有成的學長姐帶領學弟妹，協助學生企業實習、各階段的實務技術訓練、與創新與創業傳承諮詢輔導，薪火相傳，延續北工榮耀。

國立臺北科技大學的智慧自動化工程科也與和碩、IBM、友達、群光等企業合作P-TECH (Pathways in Technology Early College High School)教育模式，由企業根據實際職務技能需求，提出能力發展藍圖，共同規劃課程與授課，並由企業適時提供業界導師授課與學生諮詢，IBM也將授權提供臺北科大IBM開發的職場技能課程、學生實習和未來就業連結，讓學校與業界的技能接軌。

臺北科大五專菁英班特別著重學生國際移動力，增加英語授課時數，以及聘請外籍師資加強訓練學生英語聽講能力。專一至專四夜間加強英文聽講訓練，專三通過英語檢定。專一至專三之寒/暑假將分別規劃海外企業與國際姊妹校參訪、研習、國際競賽，以及參加國際各項專業技術競賽等；高年級專業課程則採中英雙語教學或全英語教學，並規劃交換學生學習經歷與海外企業實習。

臺北科大校友也提供豐厚獎助學金，協助學弟妹安心就學及實現國際移動力所需的經費補助。對家境清寒學生將提供五年學雜費全免以及每月2萬元的獎助學金。

五專菁英班網頁：http://cmee.ntut.edu.tw/files/11-1002-10970.php?Lang=zh-tw

(旺報)