技能扎根 產學共創新價值 IBM P-TECH教育模式培養學生就業力

2018年01月09日 12:10 旺報 李侑珊

國立臺北科技大學(智慧自動化工程科)、國立虎尾科技大學(精密機械工程科)、國立高雄應用科技大學(模具工程科與土木工程科)，為加速培育國內中級技術人力，對接產企業的人才需求，支持我國產企業的永續發展，將引進由IBM所設計的P-TECH (Pathways in Technology Early College High School)教育模式，課程強調學企業合作養成學生專業技術及軟實力，國立臺北科技大學(智慧自動化工程科)、國立虎尾科技大學(精密機械工程科)、國立高雄應用科技大學(模具工程科與土木工程科)於今日辦理「技能扎根 產學共創新價值」記者會，與IBM攜手成立P-TECH學校，台灣也是亞洲區首度發展P-TECH模式的國家。

國立臺北科技大學黎代理校長文龍表示：P-TECH透過政府、學校與企業協同合作，結合學科及職場的精華元素，發展STEM為主的技職教育，協助學生取得文憑，並獲得企業所需要的技能。P-TECH特色在於，企業根據實際職務技能需求提出能力發展藍圖(Skills Mapping)，與合作學校共同規劃課程與授課，並由企業適時提供業界導師授課與學生諮詢，讓學校與業界的技能接軌。此外，IBM將授權提供參與學校使用IBM開發之職場技能課程 (Workplace Learning Curriculum)，包括溝通、團隊合作、專案管理及領導統御等，並透過工作坊分享相關課程設計與使用技巧，以最適切的方式將這套課程融入我國P-TECH課程合作與發展模式。

台灣IBM總經理高璐華表示：有鑑於技能落差及中等技能工作需求增加，IBM呼籲政府及產業積極培養「新領」人才(New Collar)。IBM於2011年在美國推出P-TECH創新學校，至今已有超過70間P-TECH學校、430家企業共同響應，IBM很榮幸有機會將P-TECH全新教育模式的資源及經驗帶入台灣」。P-TECH教育模式的特色在於，企業夥伴因應實際人才需求提出各項職務所需的技能，此即為能力發展藍圖(Skills Mapping)，並據此藍圖與學校共同規劃課程，以確保課程、範疇和課綱能切合未來職場技能所需，同時透過實習及導師計畫，讓學生有機會瞭解職場文化並增加實作經驗，協助學生提前做好「就業準備」。

教育部姚次長立德亦至現場見證，期盼藉由科技大學率先引進P-TECH教學模式與軟實力課程，累積相關辦理經驗。未來配合108學年度起高中職課綱彈性選修課程增加之政策，相關創新教育模式執行的經驗，將可擴大辦理延伸至高職，透過現行產學攜手的合作模式，以高職3年搭配二專2年的概念辦理；或高職學校學生可至科技大學預修相關課程，以發揮課程品質提升的效益。相信在產官學對技職教育的共識與努力下，將可配合國家重點發展產業，培育適才適性的應用性專業人才，奠定經濟發展的基礎。

國立臺北科技大學的智慧自動化工程科，與和碩、IBM、友達、群光等企業合作，培育教學智慧自動化之跨領域人才；國立虎尾科技大學設立精密機械工程科與友嘉集團及上銀集團等企業合作，培育精密機械領域工程師；國立高雄應用科技大學設立土木工程科與模具工程科，與華友聯建設、瑞助營造、可成科技集團、富強鑫合作，培育土木工程師與模具工程師。三校均與合作企業夥伴，運用P-TECH教育模式合作發展課程，依據課程需要安排業師指導，同時合作企業並承諾未來提供學生相關就業及實習的機會，使學生畢業即有一技之長，並可以立即就業。

(旺報)