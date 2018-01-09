《全台最速報》合歡山凌晨降雪 預估下午再一波

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中時電子報
綜合報導

◎合歡山凌晨降雪預估下午再一波

寒流報到，合歡山9日入夜後氣溫陡降，山區深夜溫度下探到零度以下，中橫公路合歡山松雪樓至武嶺一帶突然下起白雪，從合歡小風口、松雪樓以上往南投武嶺路面結冰積雪，管制加掛雪鍊通行，新城警方指出，預估下午氣溫降低，可能還會再降一波。

◎桃捷開大清華高中 將策略聯盟產學合作

桃園捷運公司9日，在市長鄭文燦的見證之下，和開南大學、清華高級中學，首度簽定3方策略聯盟及產學合作意向書，用大手牽小手，共同建構多元教育網絡、長期培育國家軌道人才、強化競爭力。

◎拖板車打滑橫亙國道 後方追撞釀1死4傷

國道中山高北上310公里台南安定路段，9日凌晨4時許驚傳重大車禍，一輛拖板車打滑失控撞擊內側護欄後彈回車道，後方駛來的統聯客運及一部休旅車因閃避不及撞上，南市消防局據報調動安定、南科、麻豆、佳里分隊到場救援，統聯客運邱姓司機夾在車內，救出時已無生命跡象，轎車上男女及客運乘客則輕傷送醫，國道警方將調閱畫面釐清案情，車禍則造成高速公路回堵，在上午7時逐漸回復。

◎異想天開催吐躲酒測 自討苦吃依然超標

台中市政府警察局第六分局永福所員警巡邏時攔停機車違規，發現駕駛身上渾身酒味！警方示意接受警方酒測時，37歲的何姓駕駛消極不配合，異想天開想規避酒測開始「喝、吐、拖、盧、吸」，最後酒測值依然超標，遭警方查扣重機車，誇張行徑連路過民眾都搖頭，直稱是史上最牛。

(中時電子報)

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