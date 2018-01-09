北韓點頭 參加平昌冬奧 與南韓共同入場

兩韓9日在板門店舉行超過兩年來的首度會談，據韓聯社報導，北韓已表示有意參加平昌冬奧，並派啦啦隊，圖為平昌冬奧吉祥物「守護」白虎。（美聯社）

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中時電子報

兩韓9日展開超過兩年的首次會談，由於北韓半島高度緊張，因此格外令各界關注。據韓聯社報導，北韓9日在會談中表示，有意在平昌冬奧開幕上共同入場，並派遣啦啦隊參加。

此外，韓方還提議舉行紅十字會會談，討論在春節舉行離散家屬團聚活動。對此，北韓代表表示，將派遣高級別代表團、民族奧運組委會代表團、體育代表團、啦啦隊、藝術團，參觀團與跆拳道示範團及記者團訪韓參奧。

韓方代表、統一部次官（副部長）千海成在記者會上說，雙方在會談上就北韓參加平昌冬奧會，以及改善兩韓關係等事宜交換了意見。

千海成說，韓方還提議舉行軍事會談，討論防止偶發性衝突，並表示有必要在互相尊重的基礎上合作，停止加劇半島緊張的行為，早日為實現無核化等建立和平機制而重啟對話。北韓則呼籲，保障半島和平，謀求和解與團結，透過對話與談判解決各種問題。

千海成表示，雙方首席代表從當天上午11時30分到12時20分舉行一對一會議，根據在全體會議上闡明的立場，就彼此關注的具體問題廣泛而深入地交換了意見。

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而韓國青瓦台一位負責人當天表示，希望北韓在這次高層會談中確定參加平昌冬奧，其他議題要等北韓敲定參加冬奧後再磋商。

他表示，青瓦台希望把這次會談的著力點放在北韓參賽，以及成功舉辦冬奧上，不急於在一場會談中，就兩韓失散親屬團聚等其他議題達成「一攬子」協定。

據悉，青瓦臺上周末和本周一聽取統一部對兩韓會談多種預案的報告，國安辦公室在會談當天，透過會談現場的攝影機即時監看談判進展，並隨時報告韓國總統文在寅。為了因應突發情況，如北韓在會談上提出意料之外的議題，青瓦台也做了相關準備。

據觀察，由於當天舉行的是為高層會談，如果雙方就北韓參加平昌冬奧的大原則達成共識，很可能在日後磋商具體事宜，包括北韓是否派遣啦啦隊參加平昌冬奧，還有兩韓選手是否在開幕式上共同入場等。

(中時電子報)

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