中年女年前遭解雇鬰卒 警局前跳陸橋被救回

2018年01月09日 12:36 中時 謝明俊

一名中年女子日前遭公司解雇，又想到年關屆近，身無分文，情緒低落下，先吞了30顆安眠藥後跑到中正2分局南海所訴苦，卻又認為警察幫不了忙，竟衝到分局前陸橋，企圖跳橋輕生，南海所員警詹培堯尾隨追上及時拉住婦人，勸阻婦人尋短。

這名婦人是在日前突然走進中正2分局大樓，默默坐在一樓南海路派出所值班檯旁，值班員警張銓峰見到婦人神情有異，找來備差員警詹培堯一同來關心處理，詢問婦人有何困難需要服務，並暗中打119電話請消防局救護車前來協助。

中正2分局南海所員警詹培堯及時救回企圖跳橋自殺婦人。〔謝明俊翻攝〕

員警耐心詢問，婦人始終不答，突然間，婦人說出：「你們也幫不了我」隨即衝出分局大門，詹員見情況不對，尾隨追出，婦人奔向分局前重慶南路口陸橋，翻過陸橋欄杆企圖跳橋自殺，一名路過民眾機警一把抓住婦人外套，婦人幸運卡在紅綠燈號誌上搖搖欲墜，隨後追上來的詹員也伸手抓住婦人手臂防止掉落，並撫婦人情緒，最後婦人才打消尋短念頭，被員警、民眾合力拉回橋上，阻卻一場不幸，並將婦人送醫就治。

事後經員警細心追問才得知，這名婦人因日前遭公司解雇，想到年關將近，身無分文，加上其它個人因素，情緒不穩下，先吞了30顆安眠藥後，想找警察訴苦，卻又認為警察也幫不上忙，才會想不開。

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(中時)