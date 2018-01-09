教部：多位老師協同教學 同一班至多採計2節

友善列印
中時

因應12年國教課綱即將上路，教育部今天公布實施「國中小實施跨領域與跨科目協同教學參考原則」，由2位以上老師對同一班學生進行協同教學時，該節課的授課時數，至多採計2節。

也就是，如果2位老師對同一班學生授課時，至多採計2節，每人算授課1節；若3位老師一同授課時，至多仍採計2節，每個老師授課時數怎麼計算，由學校課發會來討論。

現在國中小學就可推協同教學，但不普遍，其中一個原因是，如果要進行，老師會問「節數怎麼算」？國中小教師每周都有固定授課節數，不同科目節數不同，但在14節至18節間，教育部正研擬統一調整為16節。

教育部國教署組長武曉霞表示，12年國教課綱實施後，彈性學習課程必須以主題式、議題式的方式進行，因此跨領域（如國文科和藝文科）、跨科目（如歷史科旱地理科）的教學狀況將更普遍，授課時數要怎麼計算，是老師關心的議題。

武曉霞說，老師們進行協同教學時，團隊成員須共同備課、授課、學習評量，及課後專業回饋，且成員均具授課之實；協同教學需採計授課時數時，應提交課程計畫，經學校課發會審議通過，併學校課程計畫，報縣市政府備查。

協同教學時，個別老師授課時數怎麼計算？依教育部公布的「國中小實施跨領域或跨科目協同教學參考原則」，實施協同教學的該節課，由2位以上成員進行同一班學生授課時，該節課的授課節數，至多採計2節。

武曉霞說，國中小學的協同教學，通常是2位老師一起進行，因此總共採計2節，每位老師均可計1節課；3位以上老師進行協同教學的狀況比較少，但有可能發生，但至多仍只能採計2節，怎麼分配，由各校課發會討論決定。

協同教學普遍化後，可能造成許多老師每周授課時數超過規定的16節，學校必須提撥鐘點費因應。武曉霞說，多出來的鐘點費，學校可以從原先所控留的專任員額經費支應，或報請地方政府協助解決。

(中時)

《全台最速報》合歡山凌晨降雪 … 勞團臥軌 交通部可依鐵路法罰1萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。