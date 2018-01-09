教部：多位老師協同教學 同一班至多採計2節

2018年01月09日 12:12 中時 林志成

因應12年國教課綱即將上路，教育部今天公布實施「國中小實施跨領域與跨科目協同教學參考原則」，由2位以上老師對同一班學生進行協同教學時，該節課的授課時數，至多採計2節。

也就是，如果2位老師對同一班學生授課時，至多採計2節，每人算授課1節；若3位老師一同授課時，至多仍採計2節，每個老師授課時數怎麼計算，由學校課發會來討論。

現在國中小學就可推協同教學，但不普遍，其中一個原因是，如果要進行，老師會問「節數怎麼算」？國中小教師每周都有固定授課節數，不同科目節數不同，但在14節至18節間，教育部正研擬統一調整為16節。

教育部國教署組長武曉霞表示，12年國教課綱實施後，彈性學習課程必須以主題式、議題式的方式進行，因此跨領域（如國文科和藝文科）、跨科目（如歷史科旱地理科）的教學狀況將更普遍，授課時數要怎麼計算，是老師關心的議題。

武曉霞說，老師們進行協同教學時，團隊成員須共同備課、授課、學習評量，及課後專業回饋，且成員均具授課之實；協同教學需採計授課時數時，應提交課程計畫，經學校課發會審議通過，併學校課程計畫，報縣市政府備查。

協同教學時，個別老師授課時數怎麼計算？依教育部公布的「國中小實施跨領域或跨科目協同教學參考原則」，實施協同教學的該節課，由2位以上成員進行同一班學生授課時，該節課的授課節數，至多採計2節。

武曉霞說，國中小學的協同教學，通常是2位老師一起進行，因此總共採計2節，每位老師均可計1節課；3位以上老師進行協同教學的狀況比較少，但有可能發生，但至多仍只能採計2節，怎麼分配，由各校課發會討論決定。

協同教學普遍化後，可能造成許多老師每周授課時數超過規定的16節，學校必須提撥鐘點費因應。武曉霞說，多出來的鐘點費，學校可以從原先所控留的專任員額經費支應，或報請地方政府協助解決。

(中時)