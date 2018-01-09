桃園智慧遊APP 免費遊天空步道拿好禮

2018年01月09日 13:25 中時 蔡依珍

桃園觀旅局推出官方APP「桃園智慧遊」，兼具導航、導遊、導覽、導購「四導」體驗。(蔡依珍攝)

今明2天前200名下載的民眾，到市府大廳完成尋寶找ㄚ桃園哥，即可兌換LED閱讀燈。(蔡依珍攝)

今明2天前200名下載的民眾，到市府大廳完成尋寶找ㄚ桃園哥，即可兌換LED閱讀燈。(蔡依珍攝)

桃園觀旅局推出官方APP「桃園智慧遊」，兼具導航、導遊、導覽、導購「四導」體驗，不但有即時路況、車位等資訊，還有智慧編排、即時推播優惠和鄰近景點打造專屬遊程，以及VR空拍全景體驗讓遊客見樹又見林，更整合知名旅遊評論網站TripAdvisor的評價，旅行不用怕踩雷。

觀旅局長楊勝評自信地說，桃園智慧遊APP站在遊客角度出發，旅遊服務最周全、介面簡潔流暢，不但有基本的景點介紹，透過衛星定位，即時發送最近的景點和優惠情報，不會錯失祕境而飲恨，遇到景點雍塞或下雨時，還會另外推薦更適合順暢或室內景點，讓遊程不掃興。

在桃園知名景點介紹，除了有雲端及語音導覽，更有3D立體實境導覽與互動遊戲，像是到了小烏來天空步道，可透過手機360全景體驗和立體實境，一覽整個小烏來瀑布上下景點，讓遊客「見樹又見林」。

在導航有即時路況，更結合個人智慧遊程提供建議路線，還有「停車大聲公」系統，掌握鄰近所有停車場現有、可停的車位，還有UBike、公車等綠色運輸的即時資訊。導購則能在出發前先預訂餐廳、住宿或商品，並有獨家商店優惠，支援行動支付和宅配到府，購買伴手禮、紀念品不用大包小包扛回家，不時還有限時優惠兌換好禮，一到附近就主動推播，好康優惠不怕你知道、只怕你不知。

楊勝評說，經費來自內政部建築研究所補助的「復興區觀光場域智慧資訊串聯計畫」，目前先以復興區為示範景點，未來逐步拓展到大溪、復興。

即起開始推廣，今明2天前200名下載的民眾，到市府大廳完成尋寶找ㄚ桃園哥，即可兌換LED閱讀燈；13日復興區角板山「新溪口吊橋」啟用和溫泉季開跑，只要到角板山行館透過APP實境導覽蒐集老照片，完成任務可至角板山咖啡館兌換好禮；還可一次免門票進入小烏來天空步道，填問券抽住宿券等大獎，觀旅局邀請大家到復興、大溪、龍潭來趟智慧巡禮饗宴、桃園走透透。

(中時)