西部縣市空氣品質 基隆市最優

2018年01月09日 12:54 中時 張穎齊

針對空氣汙染問題，基隆市長林右昌（右）與基隆市環保局長賴煥紘（右）今（9）日上午11時在市務會議中表示，已漸入佳境。（張穎齊攝）

天空灰濛濛，空氣品質越來越糟糕，不過根據環保署統計，基隆市在去年空氣品質指標（AQI）為55.1，是西半部縣市空氣品質最佳城市，基隆市長林右昌今（9）日上午11時在市務會議中表示，市府3年來持續為空污進行管制作為，並針對最大的汙染源一步一步改善，讓基隆空品漸入佳境。

林右昌表示，基隆市空品指標大於100的日數已從2014年的44日逐年下降至18日，優於其他西部縣市，而係懸浮微粒（PM2.5）的年均值為14.2微克∕立方公尺，首次在法規標準值15微克內，並朝PM2.5二級防制區邁進，讓基隆市空氣品質漸入佳境，並展現出管制成果。

環保局長賴煥紘指出，已針對最大的汙染源協和電廠要求使用低硫分燃料油，如此可降低30％硫氧化物的排放量，並推動汰換中小型鍋爐，改造為低汙染性氣體燃料、太陽能或電能等加熱設備，而去年已輔導6座燃油鍋爐換為使用天然氣，今年預計在改善9座。

賴煥紘說，目前廟口夜市經協商輔導後，仁三路夜市油煙防制設置率已達100％。且對於營建及堆置場揚塵管制，去年推動20家業者參與道路認養，執行道路洗掃街工作，削減總懸浮微粒達56.6公噸，在紙錢集中收運量部分，全年更達110公噸。

此外，針對移動汙染源管制，環保局也藉由強力稽查、烏賊車檢舉、保檢合一等工作來降低柴油車汙染，並輔導汰舊1、2期柴油車，加速二行程機車汰舊。賴煥紘對此表示，今年已汰換二行程機車3523輛，另外也畫定天外天焚化廠與海洋廣場2處為「空氣品質淨區」。

至於基隆港區汙染管制，環保局也配合港區的綠港計畫，輔導現有13處的岸電設施增加使用率，並建置高壓岸電，將港區機具設備改為使用電力，船舶減速部分，2014年至2015年10月間，共計有4793艘船舶執行。

最後，林右昌表示，這幾年經由環保局的空汙管制策略，空品已明顯提升，也讓基隆市未達到「紅色警示」，未來將繼續推動空汙管制方案，並加強與鄰近縣市合作。

(中時)