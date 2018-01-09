勞工有無議假能力？何欣純舌戰在野勞團遭噓爆

2018年01月09日 12:58 中時 朱真楷 、 姚志平

立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，國民黨立委在院會進行廣泛討論時拉起「反對修惡勞基法」布條抗議。（姚志平攝）

立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，在朝野協商沒有結論後，行政院秘書長卓榮泰（右）、勞動部長林美珠（左）匆匆離開協商會場。（姚志平攝）

立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，在進行廣泛討論時，民進黨立委林淑芬（左）上台抨擊修法，國民黨立委黃昭順（右）還主動遞上麥克風讓她繼續發言。（姚志平攝）

立法院臨時會今天上午針對《勞基法》修正草案當中，攸關「七休一」是否放寬的第36條再度召開朝野協商。面對在野黨與勞團認為放寬七休一將惡化過勞現象，民進黨立委何欣純回嗆，「現在的勞工已經不是2、30前的勞工，勞工有沒有議假能力？當然有啊！李彥秀(藍委)你說沒有喔，那你可能要多照顧你的國會助理啦！」此話一出，立刻被在野立委噓爆。

勞動部日前針對放寬7休1研擬出把關機制，列舉了時間、地點、性質及狀況特殊等4大類型的工作樣態。勞動部當時解釋，所謂「時間特殊」包括年節、紀念勞動節日及其他主管機關規定應放假，或是公務機關舉辦活動的協助疏運。所謂「地點特殊」則是海上、高山、隧道或偏遠地區，交通耗時。

所謂「性質特殊」則是指勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務、或因應天候、海象、施工工序，或是因應表演、拍攝期程或修復藝術品需求。所謂「狀況特殊」，則是辦理非經常性的活動或會議。

今天，立法院臨時會今天上午原先要針對《勞基法》修法草案進入廣泛討論，但在國民黨立委要求下，臨時又加開了一場朝野協商，主要針對極具爭議的第36條、七休一條文進行討論，包括勞動部長林美珠、行政院秘書長卓榮泰都出席。

民進黨立委林淑芬在會中提出多項疑問。首先，她表示，此次修法勞動部在說帖中提到，放寬七休一的「例外」，從原來的三個，為了因應天候、作業期程等特殊樣態變增加到四個，看起來是特別要為工程類、營造業設置，但是，這裡頭就出現了一個問題，就是如果企業有「急單」需求，是不是也能被包含在內？她認為，這未來恐怕會有被擴大解讀的疑慮。

接著，林淑芬說，營造與工程行業是職災率第一的行業，他們需要高度專注，但未來修法後若要連續上班12天，真的合適嗎？

林淑又問，修法草案說未來若要辦理非特殊性活動，就可晉升鬆綁行業，「這未免也太寬鬆了吧」，因為這等於是「隱藏版的鬆綁對象」。

親民黨立委李鴻鈞則針對「地點特殊」提出質疑，他說，就以現在蘇花改工程來說，工人一但進入山洞，其實也是可以輪班休息的，這點只要人力足夠，當然可以克服，所以，勞動部將「地點特殊」納入七休一鬆綁對象，是很難說服人的。他說，至於船艦、航空器的部分，當然也是可以輪班輪休，同樣也不應該納入七休一的特殊狀況。

面對質疑，民進黨團書記長何欣純表示，勞資雙方的彈性都是要兼顧的，只是計算的方式要務實，所以這次修法是要讓勞工有選擇權。

何欣純說，她尊重在野黨質疑勞動部的說法無法說服人，問題是，七休一的鬆綁是有條件的，是有嚴格的把關條件的；尤其，「勞工有沒有議假能力？現在的勞工已經不是2、30年前了，勞工有沒有議價能力，當然有啊！」結果被國民黨立委李彥秀當場吐嘈「沒有啦」，何欣純立刻酸說「李彥秀你說沒有喔，那可能你要多照顧你的國會助理啦！」

但國民黨立委林麗嬋不滿地說，目前全國只有百分之7的公司有工會，「我不知道為什麼有人會說勞工有議假能力，如果勞工真的這麼有能力，那為何現在還要修《勞基法》？」她強調，民進黨立委實在不應該說什麼勞工有議假能力、勞工非常厲害，現在的勞工跟20年前不一樣，「難道你們(民進黨)覺得現在勞工什麼都有了，資方什麼都沒有，所以才要修法給資方更多東西嗎？」

結果，這席話立刻又引發何欣純不滿回嗆，林麗嬋又說，「對啦，勞工就像現在的我，你們這麼這麼兇，你想一般勞工有辦法跟老闆講嗎？」

國民黨立委蔣萬安也質疑，勞動部是應該要清楚盤點到底有哪些企業適用特殊狀況，不能用這種空泛性的字眼來入法而且，過去勞動部已透過函示方式列舉出三種例外狀況，如果函示能處理，為何還要入法？

國民黨團書記長林為洲則說，勞動部此次修法是要射出三支箭，分別是勞工連續上班天數從七休一變成十二休二；第二支箭是總工時不變，但加班時數單月可到54；第三是休息時間縮短，讓輪班時間從11小時縮短為8小時。

林為洲說，政府說這是為了給企業彈性、創造就業、提高產值、振興經濟，問題是，這三箭齊發，就一定可以創造就業與經濟嗎？勞動部有完整的評估報告了嗎？這樣做真的值得嗎？尤其，難道真的應該是要用犧牲勞工的權利來換取嗎？

面對諸多質疑，林美珠則是重申勞動部修法說帖，將「四個特殊」重新念一次，至於林淑芬質疑的「急單是否可以是特殊狀況？」林麗嬋質疑的「勞工真的有議假能力嗎？」及林為洲質疑的「犧牲勞工權益是否真能換得經濟成長？」等相關問題，則一概未回答。

(中時)

立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，國民黨立委在院會進行廣泛討論時拉起「反對修惡勞基法」布條抗議。（姚志平攝）

立法院9日臨時會處理勞基法部分條文修正草案，在朝野協商沒有結論後，行政院秘書長卓榮泰（左）、勞動部長林美珠（中）匆匆離開協商會場。（姚志平攝）