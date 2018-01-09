《時來運轉》單場暨場中投注 NBA勇士周末二連戰

2018年01月09日 12:20 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月9日~1月15日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

金州勇士將在本週末跨區對上近況不錯的密爾瓦基公鹿以及多倫多暴龍。1/13(六)勇士與公鹿今年度首次交手，1/14(四)則為本季第二度對上暴龍，上次於主場獲勝。勇士背靠背且客場出賽是否會對戰力會有所影響？台灣運彩提供單場及場中投注，與消費者共同關注。

2.「WTA網球」：適時提供單場或場中投注。

WTA雪梨巡迴賽開打，台灣運彩提供8強賽事場場單場或場中投注。

3.「足球」：提供9場單場或場中投注。

‧「英超足球」：提供2場單場及場中投注。

週日晚上又見英超「Super Sunday」，頭場由兵工廠作客伯恩茅斯、晚場則是利物浦主場鬥曼城，兩場比賽運彩都加開單場及場中投注。兵工廠近7輪聯賽不敗，但只有2勝5平，排名已遠離前4，上週在足總盃第3輪意外落馬，週中還要踢聯賽盃4強，以槍手近期的狀況以及球員傷病等情形，面對近4場比賽1勝3和，近3個主場不敗的伯恩茅斯，難有贏球把握。

曼城本季未嚐敗績，62分在積分榜遙遙領先，而利物浦則是除了曼城以外唯一主場不敗球隊，到底是曼城能延長本季不敗，還是紅軍守住安菲爾德主場？記得鎖定本週最精彩一戰。

‧「澳甲足球」：提供4場單場及場中投注。

積分榜排名第2的紐卡索噴射機，上週作客逼平榜首勁旅雪梨，週二回主場迎戰倒數第3的中岸水手，要為追趕雪梨而繼續努力，不過中岸水手上週作客逼平墨爾本勝利，信心士氣都獲得提升。兩隊本季首循環交鋒，噴射機以5：1客場大勝。

1/10(三)有兩支季後賽邊緣的球隊對壘，排名第6的西雪梨流浪者要穩住排名，主場迎戰排名第4的阿德雷德聯，兩隊差距剛好3分，二連勝的西雪梨流浪者勢要把握主場出擊的機會。兩隊本季首循環交鋒，阿德雷德聯主場2：0輕取流浪者。

1/13(六)進行第16輪賽事，仍在為季後賽資格努力的伯斯光榮，作客激戰墨爾本勝利。伯斯光榮16分暫居第7，僅落後西雪梨流浪者1分、落後墨爾本勝利4分，仍有機會搶進季後賽。墨爾本勝利近4輪3勝1和，排名則衝上第5。兩隊本季首循環交鋒，墨爾本勝利作客小勝2：0。

1/14(日)則是2015-16冠軍阿德雷德聯，主場大戰上季冠軍雪梨。雪梨本季一枝獨秀，積分35分穩居榜首，阿德雷德聯落後15分，也許爭冠不易，但仍要為季後賽努力。兩隊本季首循環交鋒，作客的雪梨憑著目前射手榜排名第一的巴西前鋒博博的進球，以1：0力克阿德雷德聯，贏得聯賽對戰3連勝。

‧「其他足球賽事」：提供2場單場及場中投注。

歐洲賽場週中有法國聯賽盃和英格蘭聯賽盃，法聯盃進行至8強階段，上季競爭法甲冠軍的尼斯和摩納哥捉對廝殺；英聯盃則來到準決賽，賽制採用主客兩回合，切爾西與兵工廠將為決賽門票拚個你死我活。

4.「美式足球」：提供3場單場投注。

進入到季後賽的美式足球，場場是關鍵，台灣運彩提供單場投注，熱潮持續到超級盃。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)