夏綠蒂公主上學趣！ 一身淑女紅亮相萌翻天

凱特王妃拍下夏綠蒂公主上學的模樣。(圖/Twitter@KensingtonRoyal)

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中時電子報

繼哥哥喬治王子去年秋天上小學後，2歲的夏綠蒂小公主也在8日開心地上幼兒園了，只見夏綠蒂穿著總價值新台幣1.2萬元的一身紅裝扮，包括紅色大衣、紅皮鞋，並繫著粉紅色圍巾，對鏡頭嬌羞一笑，儼然已經有繼承媽媽淑女風範的架式。

據《每日郵報》報導，英國肯辛頓宮釋出夏綠蒂小公主即將上幼稚園的照片，照片中身穿Amaia Kids酒紅色大衣、搭配Dona Carmen深灰色褲襪、以及夏綠蒂最招牌的酒紅色Dona Carmen平底瑪莉珍鞋，金棕色短髮下還圍著Marie Chantal粉紅色圍巾，以及揹著同樣是皇室愛牌Cath Kidson的粉色後背包，整體行頭價值約300英鎊（約新台幣1.2萬元）。

凱特王妃化身攝影師捕捉愛女上學開心的模樣。(圖/Twitter@KensingtonRoyal)

和去年因為嚴重孕吐錯過了送喬治小王子第一天上小學機會不同，凱特王妃8日除了送夏綠蒂公主出門外，還親手掌鏡拍下了女孩上學的喜悅模樣，只見夏綠蒂公主不僅有像媽媽凱特王妃小時候的棕色大眼和甜美笑容，也像極了曾祖母女王伊莉莎白二世在1907年7歲時被拍下的模樣。

英國王位第4順位繼承人的夏綠蒂公主在8日開始到倫敦的魏考克斯幼兒園（Willcocks Nursery School）就讀，該校每學期上午課程費用3,050英鎊（約新台幣12萬2000元），下午課程則是1,800英鎊，夏綠蒂公主將在幼兒園上全天課。

被教育部評為優秀等級的魏考克斯幼兒園，創立於1964年，除了基本的課程之外，還會教受陶藝、表演和基礎法文。這次威廉王子和凱特王妃再次選讓夏綠蒂公主就讀蒙特梭利幼兒園，勢必將再掀起如同喬治王子就讀幼稚園時的一陣蒙特梭利熱潮。

(中時電子報)

文章來源：Just like her great-great grandma! Princess Charlotte looks like the Queen Mother as a child as she heads off for her first day at nursery

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