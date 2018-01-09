勞基法修法緩步推進 時力：退出所有院會程序

時代力量立委林昶佐（右起）、黃國昌、高潞．以用、洪慈庸及徐永明五位立委一字排開，對無法阻止政府修勞基法，鞠躬向勞團和人民道歉。（劉宗龍攝）

友善列印
中時
立法院9日繼續召開臨時會，處理《勞動基準法》修正草案，經過協商，朝野仍然沒有共識。時代力量立院黨團在議場前舉行記者會，宣布退出協商，立委林昶佐（右起）、黃國昌、高潞．以用、洪慈庸及徐永明五位立委一字排開，對無法阻止政府修勞基法，數度向勞團和人民道歉。（劉宗龍攝）

勞基法修法在立法院會進入廣泛討論，時代力量黨團同時在議場外舉行記者會，宣布退出勞基法修法所有院會程序，不幫修法背書，同時也為無法擋下這個惡法向所有勞工道歉。時代力量黨團總召徐永明說，未來會思考勞基法修正施行後，如何不讓傷害繼續擴大。

徐永明說，作為一個立委，今天是感到羞愧的一天，因為無法將選前承諾帶到立法院實現。他說，時代力量已經無所不用其極，沒想過要用程序發言阻止議程進行，打破議場大門玻璃用鐵鍊上鎖，更沒想到有天要到選舉時支持的總統所在的總統府前禁食要求見面。徐永明說，行政院通知黨籍立委不用再談、不可能讓，「這樣還要進去院會嗎？」

時代力量立委黃國昌說，如果走進議場，就是複製先前修法砍七天假的戲碼，時力5位委員沒辦法把議場成功佔下來，看到民進黨立委衝進議場後若無其事談笑風生，沒辦法待在那個空間裡面，因為知道接下來就會被從主席台上拖走。

黃國昌說，看到行政院官員在協商中用柔軟的語氣、美麗的話術包裝他們硬幹到底、傷害勞工的決心，沒辦法為勞基法修法背書，很抱歉時力做了能做的嘗試，仍沒辦法改變執政黨政府跟財團討論過後所形成的鋼鐵意志。

(中時)

勞工有無議假能力？何欣純舌戰在… 7休1變14休2 政院：這是休息日的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。