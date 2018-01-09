勞基法修法緩步推進 時力：退出所有院會程序

2018年01月09日 12:45 中時 鄭舲 、 劉宗龍

立法院9日繼續召開臨時會，處理《勞動基準法》修正草案，經過協商，朝野仍然沒有共識。時代力量立院黨團在議場前舉行記者會，宣布退出協商，立委林昶佐（右起）、黃國昌、高潞．以用、洪慈庸及徐永明五位立委一字排開，對無法阻止政府修勞基法，數度向勞團和人民道歉。（劉宗龍攝）

勞基法修法在立法院會進入廣泛討論，時代力量黨團同時在議場外舉行記者會，宣布退出勞基法修法所有院會程序，不幫修法背書，同時也為無法擋下這個惡法向所有勞工道歉。時代力量黨團總召徐永明說，未來會思考勞基法修正施行後，如何不讓傷害繼續擴大。

徐永明說，作為一個立委，今天是感到羞愧的一天，因為無法將選前承諾帶到立法院實現。他說，時代力量已經無所不用其極，沒想過要用程序發言阻止議程進行，打破議場大門玻璃用鐵鍊上鎖，更沒想到有天要到選舉時支持的總統所在的總統府前禁食要求見面。徐永明說，行政院通知黨籍立委不用再談、不可能讓，「這樣還要進去院會嗎？」

時代力量立委黃國昌說，如果走進議場，就是複製先前修法砍七天假的戲碼，時力5位委員沒辦法把議場成功佔下來，看到民進黨立委衝進議場後若無其事談笑風生，沒辦法待在那個空間裡面，因為知道接下來就會被從主席台上拖走。

黃國昌說，看到行政院官員在協商中用柔軟的語氣、美麗的話術包裝他們硬幹到底、傷害勞工的決心，沒辦法為勞基法修法背書，很抱歉時力做了能做的嘗試，仍沒辦法改變執政黨政府跟財團討論過後所形成的鋼鐵意志。

(中時)