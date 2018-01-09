搶攻療癒商機 85度C也白爛

搶攻年節送禮商機 85度C 攜手人氣貼圖網白爛貓推出陶瓷碗盤加價購活動。（圖／85度C)

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全球百大貼圖下載銷售第4名、台灣第一名的「白爛貓」，將從手機螢幕現身85度C啦！為支持台灣在地文創，更為搶攻年節療癒商機，85度C首度與去（2017）年台灣line原創貼圖銷售第一名的「白爛貓」聯名合作推出加價購活動，只要消費滿150元即可加購，獨家吃貨專用的「立體白爛貓陶瓷湯碗」及「浮雕點心盤」，碗盤以白爛貓可愛神情及直白又嗆辣言語設計，預料將掀起一股搶購熱潮搶，全台限量六萬五千組，「白爛族」貓迷們要搶要快。

在社群媒體和通訊軟體帶動下，國內近幾年竄出許多貼圖主角和插畫家，而這些插畫人物不只在台灣有人氣，有的還揚名國際。像是2017年台灣line原創貼圖銷售第一名的「白爛貓」在網路上就擁有39萬的粉絲迷，目前貼圖更已出刊至第十集，主題包括超級煩、超浮誇、超白爛、超直白等等，每一集都是因為跩到翻掉個性，無厘頭的表達讓人感到超紓壓，因此讓白爛貓「越白爛越多人愛」，充分展現優異的軟實力，所帶動的授權效益更是不容小覷。

也就是因「貓越白爛人越愛」，85度C決定攜手「白爛貓」聯名合作，自1月31日起至3月13日止，推出5款獨家限量陶瓷湯碗和立體浮雕點心盤加價購活動，讓白爛貓從虛擬世界走入真實生活，更讓「貓迷」們看得到也摸得到，只要全店消費滿150元即可直接加159元換購乙組「白爛貓立體浮雕點心盤組」，或是加價289元換購超可愛的白爛貓立體頭型陶磁湯碗一組。

「白爛貓立體頭型陶磁湯碗」標榜吃貨專用，直徑15公分，精緻的陶瓷碗身，正面印有白爛貓勾著那條魚露出「什麼時候要吃它呢？」的表情，其實是單純想讓大家知道我就是個吃貨！而背面則是白爛貓的好友們、臭跩貓、麻糬、魚魚，熱鬧的準備一起來個PART TIME，鍋蓋上還有一隻立體白爛貓頭提把，讓人一看就想帶回家。

「A組立體浮雕點心盤組」每組兩入，直徑16.5公分，上頭浮雕著慵懶的白爛貓，露出機車的表情，像極了吃貨喊著要「給你加菜」。 另一款則是張著大嘴的白爛貓，準備等人餵食。

「B組立體浮雕點心盤組」則張開雙臂瞇瞇眼，嘟著嘴，大喊「請餵食」，可愛的模樣，令人融化。

(工商)

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