MLB》逮第1球竟敲10轟 阿土伯球來就打No.1

2018年01月09日 12:41 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

誰是大聯盟當今「球來就打」、抓住第1球就主動出擊的最強打者？答案或許不太令人意外，就是去年美聯MVP、帶領太空人首次稱霸世界大賽的「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve），上季他有279次抓第1球出棒、敲62安都是全大聯盟最多，還連4年榮膺美聯安打王。

阿土伯愛打第1球，球迷肯定記憶猶新。去年美聯分區系列賽首戰，艾爾圖維首局已先開轟，在太空人4比2領先紅襪時，他再度對上急於復仇的左投賽爾（Chris Sale），結果賽爾第1球就飆出96哩火球，又被阿土伯掃出了牆外。

9天後換另一位頂級左投在阿土伯棒下稱臣，洋基「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）在美聯冠軍賽第1戰的9局上登板，第1球就被艾爾圖維敲出安打，最後也被他跑回致勝分。

白襪A.賈西亞有近半打數抓第1球出棒，仍榮膺美聯打擊排行榜榜眼。（美聯社資料照）

其實愛打第1球的排行榜前兩名，恰好就是美聯打擊排行榜的前兩位！白襪右外野手A.賈西亞（Avisail Garcia）上季打擊率3成30僅次於阿土伯，272次揮擊第1球也排全聯盟第2。

由於打數遠少於阿土伯，賈西亞幾乎有近半比率會抓第1球出擊（48.5％），而且沒有揮空或打成擦棒界外的比率高達50.6％，為全聯盟第3高，這個數據倒是高於艾爾圖維的44.9 ％。

然而，要說誰是讓投手最頭痛怎麼投第1球的打者，阿土伯還是當仁不讓。首先，艾爾圖維上季抓第1球出棒竟敲出10轟，僅次於另3人並列第1的11轟。

更誇張的是，即使投手投的第1球是「壞球」，也有13次被他敲出安打，包括去年7月6日藍鳥投手泰普拉（Ryan Tepera）的沉球沒投進好球帶，仍被艾爾圖維打成帶有打點的「斷棒」一壘打，真的是一籌莫展。

(中時電子報)