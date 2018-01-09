四大報才能進總統府禁制區？北市警局：絕無此事

勞團9日上午持續在立法院外繞行抗議，高喊「拒絕過勞」、「反對勞基法修惡」等口號。（鄧博仁攝）

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時代力量立委占據總統府前期間，警方設置禁制區域，嚴格管制人車進出，有媒體指控警方除四大報、電視臺記者外，不許其他媒體記者進入、擴大管制區域、限制律師或醫師行使職權情事，台北市局警澄清絕無此事！

市警局表示，總統府為集會遊行法第六條法定集會遊行禁制區域，由內政部公告之，鑒於民眾藉由網路號召聲援，為防制事件擴大及預防危害發生，採「准出不准進」管制措施，以維護人民言論自由與一般民眾權益。另考量出入口過多管制不易，須大量警力同時執勤，遂架設阻材並於介壽所前設置管制點，實施管制、檢視，期間對於立法委員並未限制他們的自由，對於媒體記者「新聞自由與採訪權」絕對尊重，並未針對個別媒體有所限縮；有關律師、醫師等人員，警方秉持管制措施公平原則，視現場狀況判斷，提供委員及民眾必要之協助。

市警局指出，有關警方僅供四大報與電視臺進入，特予嚴正澄清，警方秉持尊重新聞媒體採訪自由的原則，並未限制媒體人員進入管制區採訪，凡媒體人員出示記者證件者供檢視，皆可進入管制區內自由採訪，期間並未接獲任何媒體向警方反映其記者無法進入的狀況，包含管制區內住戶、洽公民眾、送報、學生等均自由通行；另警方現場設有媒體聯絡員，提供媒記者必要之服務與協助。從各家電子、報紙、網路等新聞媒體全時段、大篇幅及各角度報導本次禁制區違法集會內容，即可窺見警方並無干擾或限制新聞自由與採訪權，民眾皆可於各種傳播媒介自由獲取相關新聞報導，新聞採訪、報導並未受限。

市警局強調，民眾在集會遊行禁制區違法集會，其人身自由及言論自由的基本權，並未受到限制，更無「不法」之侵害，由陳抗民眾之網路直播畫面均可窺見，律師並無依法行使職權之依據。律師與陳抗群眾簽訂委託書屬於兩造之間的契約行為，陳抗民眾可離開管制區與律師簽約。警方執行「准出不准進」之管制措施，必須公平。

另外，有關醫師要求進入管制區域遭限制乙節，中正第一分局分局長曾多次向在場靜坐的群眾廣播、勸導，希望群眾自行離開，並注意自身安全及健康，如有身體不適的情形請隨時就醫，如群眾有緊急醫療需求，警方將協助通報相關救護單位並引導救護人員進入救護或協助送醫。

市警局表示，時代力量委員違法集會靜坐，時值假日期間，該路段車流少，過程中只有靜坐及發表演說，較無危害性，因此警方採取柔性勸導寬容作為，全程亦施以人道關懷，不斷以廣播柔性勸導該團體停止違法集會，歷經6次舉牌警告、命令解散及制止，最後基於人道考量與交通秩序之維護，實施保護帶離。

(中時)

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