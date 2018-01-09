7休1變14休2 政院：這是休息日的拉長

友善列印
中時

蔡政府力推《勞基法》修法放寬七休一，引發在野黨與勞團批評此舉將惡化過勞現象。對此，行政院秘書長卓榮泰剛剛表示，七休一變成十四休二，甚至可能十休四，這對勞工來說是「休息日的拉長」；他強調，此次修法在野黨看到的是工作時間拉長，但它也可以是休息的拉長，「這個彈性就是我們要給勞工的」。

立法院臨時會今天上午原先要針對《勞基法》修法草案進入廣泛討論，但在國民黨立委要求下，臨時又加開了一場朝野協商，主要針對極具爭議的第36條、放寬七休一條文進行討論，包括勞動部長林美珠、行政院秘書長卓榮泰都出席。

國民黨立法院黨團書記長林為洲表示，此次《勞基法》修法的重點之一，就是要讓勞工的連續上班天數，從七休一變成十二休二，難道台灣要創造就業機會與GDP的成長，就一定要把犧牲勞工權益當成代價嗎？

對此，卓榮泰表示，勞工是國家資產，任何政黨與執政者，都不會以傷害勞工作為推動政策的過程。他強調，林為洲說修法後七休一會變成十四休二，甚至可能是十休四，「但是，這對勞工來說是休息日的拉長，你看到的工作時間拉長，但它可以是休息的拉長，這個彈性就是我們要給勞工的。」

卓榮泰說，提供友善的職場是國家經濟發展的重要關鍵，勞工的選擇權不能打折，不能有過多文字限制，這樣給勞工彈性是重要的，「這是勞工的選擇，我們必須要保障。」

結果，這席話說完，立刻引發在野黨立委不滿，質疑說「時間不滅定律，你說休息時間拉長，哪有拉長！」但卓榮泰並未回應，朝野協商也旋即結束。

(中時)

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