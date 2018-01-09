新北首屆文化貢獻獎 朱銘、王錫坤、陳國寧及曾仲影四人獲獎

2018年01月09日 13:44 中時 葉德正

新北市今年首辦｢文化貢獻獎｣，今年由雕塑家朱銘、鼓藝師王錫坤、世界宗教博物館長陳國寧以及資深戲曲作曲家曾仲影獲獎，朱立倫說，人終其一生將一件工作做好，而且讓人留下深刻印象是件非常不簡單的事，感謝他們一直以來對新北市的付出與貢獻。

市長朱立倫說，新北市豐富的文化力，是無數前輩奉獻累積而成，「新北文化貢獻獎」不是一個指標性的意義象徵，而是對所有文化工作者的重視與肯定。

本次得獎者曾仲影先生高齡96歲，是相當資深的作曲人，長期在戲曲音樂上耕耘，至今已創作650首曲子，僅憑著美國函授的音樂教材，無師自通採用各地戲曲與民謠素材進行創作，為歌仔戲引進西方交響樂與合唱的概念，讓傳統戲曲旋律更加豐富動聽，是歌仔戲音樂非常重要的推手。

王錫坤是新莊知名「响仁和」鼓藝工坊的製鼓師傅，畢生製鼓無數且遍佈全台寺廟，優人神鼓、朱宗慶打擊樂團以及漢唐樂府所使用的鼓，大多出於王師傅手下。他結合美學與技法，推動傳統製鼓工藝轉型及技術傳承，為傳統產業注入創新思維，近年更成立「鼓文化展覽館」帶動新莊製鼓產業的發展。

朱銘作品從氣勢磅礡的「太極」到「人間」系列，都備受國際推崇及肯定，耗時12年創建的朱銘美術館，致力推廣雕塑藝術及兒童藝術教育。

陳國寧則是博物館界教育家，目前是世界宗教博物館館長，在她的帶領下宗博館更成為全國首例完成私立博物館設立登記的館舍，她長期致力於媒合兩岸博物館界、藝文界及收藏界，積極促進兩岸文化交流，許多博物館界的專家有不少是她的學生。

(中時)